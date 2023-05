Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In dieser Adventszeit denke ich in ruhigen Stunden oft an besondere Weihnachtsmomente, die ich in den vergangenen Jahren erlebt habe. Da ich nicht mehr ganz jung bin, kommt da einiges an schönen Erinnerungen