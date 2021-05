Kleingärtner, die in jedem Frühjahr mühevoll Steine aus den frisch bestellten Beeten klauben, kennen die Legende, dass Steine im Boden wachsen. Aber ist das am Ende gar keine Legende und Betonpfähle wachsen bei guter Pflege tatsächlich in die Höhe? Werden in Ludwigshafen deshalb Pfähle bewässert? Und ist am Ende die Hochstraße Süd nicht verfallen, sondern verwelkt? Der Bereich Grünflächen bringt Licht ins Dunkel zu einem kuriosen Bild, das uns eine RHEINPFALZ-Leserin zugeschickt hat.

Zunächst einmal legt Bereichsleiterin Gabriele Bindert Wert auf die Feststellung, dass die abgebildeten Pfähle nicht etwa aus Beton, sondern aus Recyclingmaterial bestehen. An die Züchtung von künftigen Fernsehtürmen ist also ganz offensichtlich nicht gedacht. Aber auch das umweltfreundlichere und auch leichtere Recycling wachse durch liebevolle Bewässerung und Pflege nicht weiter. Viel mehr erfüllen die Stäbe eine einfache Doppelfunktion. Zum einen natürlich als fixierende Stütze für die Neupflanzungen, und dann als tatsächlicher Lebensspender.

75 Liter pro Bewässerungssack

Denn wichtig ist, was unten ankommt: „Zwei Säcke passen nicht um einen neugepflanzten Baum, aber es geht ja einfach nur darum, das Wasser in den Boden zu bekommen, damit es zu den Baumwurzeln gelangt“, erklärt Bindert. Rund 75 Liter Wasser fasst so ein grüner Bewässerungssack, den der Bereich Grünflächen und Friedhöfe seit dem Jahr 2018 als „Anschubbewässerung“ für Neupflanzungen einsetzt. „Seit 2019 machen wir das im Doppelpack, damit ein neu gepflanzter Baum mit 150 Litern Wasser versorgt wird.“

Ein Vorteil sei dabei, dass die Säcke die Feuchtigkeit langsam abgeben und im Gegensatz zur „vollen Ladung“ aus dem Schlauch auch nur langsam versickert und so den jungen Wurzeln mehr Zeit zum Aufsaugen lässt. Doch nicht nur Jungbäume kommen in den Genuss der übergroßen Wasserbomben. „Seit 2019 haben wir begonnen, auch Bestandsbäume mit den Säcken auszustatten, die eine wichtige Ergänzung für das Wässern der Baumscheiben darstellen“, informiert die Fachfrau. Schließlich sei bereits der Sommer 2018 sehr trocken gewesen, und Aufrufe an die Bürgerschaft, Bäume vor der eigenen Haustür zu bewässern haben ganz offensichtlich nur unzureichend gefruchtet.

Säcke an 2000 Bäumen

Mittlerweile sind insgesamt 2000 Ludwigshafener Bäume mit Wassersäcken ausgestattet, 2500 dieser flexiblen Wasserspender sind im Stadtgebiet verteilt. Über die Anzahl bewässerter Pfähle aus Recyclingmaterial gibt es hingegen keine genauere Aufstellung. Schließlich zählt nur, wo das Wasser am Ende landet.