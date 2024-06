Ein neues Sportformat erobert Ludwigshafen. Mit „Sport im Park“ ist dem Bereich Sport und Ehrenamt ein echter Erfolg gelungen. Bis Anfang August wird der Sportpark unterhalb des Südwest-Stadions donnerstags zur Anlaufstelle für Sportbegeisterte.

Yoga und Orientalischer Tanz waren beim zweiten Termin von „Sport im Park“ im Angebot. „Und es waren deutlich mehr Besucher als bei der Premiere vor einer Woche“, freute sich Bereichsleiterin Susanne Ziegler. Sie hat dafür ein Mannheimer Konzept übernommen und für Ludwigshafen modifiziert.

Seit 2014 lädt der Fachbereich Sport und Freizeit in Mannheim zum kostenlosen Bewegungsangebot in den Unteren Luisenpark. Allerdings erhalten die Übungsleiter dort eine Aufwandsentschädigung. Der größte Unterschied zu Ludwigshafen: „Wir arbeiten immer ohne Budget“, sagt Ziegler.

Werbung für Vereine

Im Optimalfall sollen Anwohner und Beschäftigte aus der Nachbarschaft in neue Vereinsangebote hineinschnuppern und im Anschluss die Angebote der Ludwigshafener Vereinslandschaft annehmen. Den Ü50-Sport des Eisenbahner Sportvereins zum Beispiel, der zur Premiere immerhin rund 50 Teilnehmer anlockte. Oder Yoga und Orientalischer Tanz, die von den beiden Kneippvereinen RheinPfalz und Ludwigshafen in der ersten gemeinsamen Veranstaltung überhaupt dargeboten wurden und damit fast 80 Menschen anlockten.

Menschen, mit unterschiedlichen Beweggründen. „Ich habe gerade Urlaub, deshalb hatte ich dafür Zeit“, erklärte Julian Raum lachend. Er war einer von nur wenigen Männern, die ihre Sportmatte mit in den Park gebracht hatten. „Ich mache häufiger Yoga“, verriet er, glaubt aber nicht, dass er weitere Angebote besuchen wird. „Dass ich heute Zeit habe, ist wirklich eine Ausnahme.“

Gezielt Gruppen angesprochen

Zwei Mitarbeiterinnen des Unternehmens AbbVie können sich hingegen häufigere Besuche bei Sport im Park vorstellen. „Es ist ein schönes Angebot direkt nach Feierabend“, waren sich die beiden Damen einig. AbbVie hatte das Angebot über das Firmeninterne Intranet beworben, erzählte Susanne Ziegler. „Zielgruppe sind eigentlich alle. Wir haben aber Seniorentreffs, Migrantenvereine, Sportvereine und Firmen noch einmal gezielt angeschrieben.“ Sie hofft, dass sich das Bewegungsangebot an der frischen Luft und ohne Verpflichtung so immer weiter verbreitet.

Großer Andrang beim Yoga

Für Stefanie Terboczi und Karin Luther war der Erfolg der zweiten Veranstaltung schon fast ein wenig zu groß. Die beiden Yoga-Lehrerinnen hatten es nicht so leicht, das Meditative des Sports ohne Mikrofon und Lautsprecheranlage den fast 80 Teilnehmenden zu vermitteln. „Eine interessante Erfahrung war es aber allemal“, erklärten die beiden.

Ulrike Böttge hatte es da ein wenig leichter. Sie vermittelte in der zweiten halben Stunde die Grundzüge des Orientalischen Tanzes, der weit mehr ist, als es die umgangssprachliche Bezeichnung „Bauchtanz“ suggeriert. „Es geht um Stabilität im Oberkörper, in der Hüfte und den Schultern.“ Für sie war „Sport im Park“ tatsächlich ein Schaufenster: „Wir würden das Angebot in unserem Verein gerne ausbauen“, verriet Vorstandsmitglied Wolfgang Bossert vom Kneipp-Verein RheinPfalz. Vielleicht waren am Donnerstag Sportpark ja einige Interessentinnen dabei.

Noch Fragen?

Bis zum 8. August findet das kostenlose Sportangebot an jedem Donnerstag ab 18 Uhr im Sportpark unterhalb des Südweststadions statt. Das jeweilige Sportangebot steht auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen unter www.ludwigshafen.de/lebenswert/sport/sportveranstaltungen. Bei schlechtem Wetter werden die Kurse auch an dieser Stelle abgesagt. Am Donnerstag, 20. Juni, bietet der SVF Ludwigshafen 1898/1948 Full Body Workout und Ju-Jutsu an.