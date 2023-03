Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Landesligist FSV Schifferstadt ist mit zwei Siegen bestens in die neue Saison gestartet. Am Sonntag, 15.30 Uhr, hat der FSV beim ebenfalls noch ungeschlagenen FSV Offenbach eine harte Nuss zu knacken. Wie gut, dass der Schifferstadter Knipser in exzellenter Verfassung ist.

Zwei Spiele hat der FSV bisher bestritten, und Torjäger Sven Hoffmann hat jeweils einen Doppelpack geschnürt, führt mit vier Treffern die Torschützenliste der Liga an. Gegen den SV Südwest