Eine 104-jährige Firmentradition endet in Oggersheim, soll aber an einem anderen Standort mit neuen Betreibern und auf Modelleisenbahnen spezialisiert fortgeführt werden: Bernhard Werst, Inhaber von Spielwaren Werst in der Schillerstraße 3, hat seine Kunden darüber informiert, dass er das Geschäft „schweren Herzens“ am 6. Januar 2024 an neue Eigentümer übergeben werde. Der RHEINPFALZ sagte der 62-Jährige, der das Geschäft in dritter Generation führt, am Freitag auf Anfrage, dass ein Teil der zehn Mitarbeiter übernommen werde, ein anderer Teil bereits einen neuen Job gefunden habe oder in Rente gehe. Mehr dazu hier.