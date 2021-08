Einmal im Monat berichten wir unter der Rubrik „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leser und Leserinnen, daran teilhaben zu lassen. Heute geht es um Sonntagsdienste.

Es ist Sonntag, 14.30 Uhr, und ich sitze weder mit meinem Mann beim gemütlichen Kaffeetrinken noch mit einem guten Buch auf dem heimischen Balkon. Ich sitze im Büro. Zum Redakteursberuf gehört es dazu, regelmäßig sonntags zu arbeiten. Schließlich möchten Sie am Montagmorgen eine aktuelle Ausgabe der gedruckten RHEINPFALZ in den Händen halten und schon im Laufe des Sonntags online über Neuigkeiten informiert werden. Wir können zwar einiges für die Montagausgabe schon am Freitag vorbereiten – aber übers Wochenende kann noch viel passieren. Und das soll nicht erst dienstags in der Zeitung stehen.

Freier Tag als Ausgleich

Sonntags sind nur wenige Kollegen in der Redaktion. Schließlich rücken wir nicht mit versammelter Mannschaft an. Für die Stadt-Seiten teilen wir uns die Sonntagsdienste immer abwechselnd im Team auf, sodass ich etwa alle fünf Wochen an der Reihe bin. Als Ausgleich dafür können wir uns in der folgenden Woche einen freien Tag nehmen.

Wie jeder andere Tag im Berufsleben eines Redakteurs, ist auch der Sonntag ein Überraschungsei. Mal ist die Lage ruhig und außer ein paar wenigen Polizeimeldungen und Stellungnahmen politischer Parteien trudelt nicht viel Neues ins Redaktionspostfach ein. Doch es gibt auch genug Sonntage, an denen es ganz anders läuft.

Aktuelle Meldungen bearbeiten

Mehrere Texte von Mitarbeitern über Wochenendtermine müssen bearbeitet werden. Dann meldet die Feuerwehr einen schweren Brand, zu dem wir ergänzend telefonieren und recherchieren. Abgesehen davon muss man selbst noch einen größeren Text schreiben, für den man in der Woche davor keine Zeit hatte. Außerdem verfassen wir Nachrichten-Ticker für die Seite rheinpfalz.de, auch Facebook wird bedient. Kaum denkt man, abends mit allem fertig zu sein, erfährt man von einem schweren Autounfall, der sich soeben ereignet hat. Also: Die Seite noch mal neu bearbeiten, bei der Polizei anrufen und nachfragen, eine andere Meldung austauschen. Da kann selbst der routinierteste Redakteur ins Schwitzen kommen.

Und wenn wir uns auf den Weg nach Hause machen, fängt die Arbeit für die Kollegen im Druckzentrum erst an. Auch dort wird sonntags gearbeitet – damit Sie am Montag eine aktuelle Zeitung aus dem Briefkasten holen können.

Die Autorin

Rebekka Sambale, 32, ist seit 2016 Redakteurin in der Lokalredaktion Ludwigshafen und berichtet über verschiedene Themen aus der Stadt.