Beat Fehlmann ist seit sechs Jahren Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Sitz in Ludwigshafen. Im Sommer-Interview hat der gebürtige Schweizer mit uns unter anderem über seine bewusste Entscheidung für das „raue“ Ludwigshafen als Wohnort gesprochen, über seine Haltung zum Rechtsruck in Europa und darüber, was er einen Donald Trump beim Brunch fragen würde.

