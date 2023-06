Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Freude an der Bewegung, die steht für Sabrina Brendel beim Kinderturnen und Trampolinspringen im Mittelpunkt. Die 33-Jährige ist ehrenamtliche Übungsleiterin bei der TG Frei Heil in Rheingönheim. Viel gelernt hat sie von Tante Inge.

Junge Leute, die sich ehrenamtlich in einem Verein engagieren, gibt es heute nicht mehr so viele, und deshalb werden sie auch händeringend gesucht. So jemand ist Sabrina Brendel. Jede Woche