Ismail Imre (31) spielte zuletzt für den Fußball-Verbandsligisten ASV Fußgönheim. Der spielstarke und technisch versierte Mittelfeldspieler arbeitet als Logistiker bei einer Firma in Ludwigshafen und wohnt in Schifferstadt. Der gebürtige Speyerer mit türkischen Wurzeln, spielte unter anderem in Mechtersheim, Herxheim und bei Phönix Schifferstadt. Zur neuen Saison wechselt er zu Türkspor Mannheim.

Herr Imre, als mir der Fußgönheimer Coach Ediz Sari gesagt hat, dass Sie den Verein verlassen, hat er tief traurig gewirkt. Warum tun Sie ihm das denn an?

(lacht)