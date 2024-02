Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schnelles Internet für Oggersheim. Klingt an sich gut. Doch Udo Barsuhn beklagt: Professionell geht anders. Er habe nach den Glasfaser-Arbeiten Schäden an seiner Fassade, und das zuvor perfekte Pflaster in der Altstadtgasse sei eine Buckelpiste.

Eigentlich ist es ein recht einfaches Schema: Für den Glasfaserausbau werden Leitungen unterhalb der Gehwege verlegt, das Gehwegpflaster wird anschließend wiederhergestellt. Offenbar jedoch teilweise