Virusmutationen breiten sich weiter aus, der Inzidenzwert steigt oder stagniert, das Impfzentrum muss eine Zwangspause einlegen – und die Skepsis gegenüber dem Astrazeneca-Vakzin ist groß. Von einer Entspannung der Corona-Lage in der Region kann derzeit keine Rede sein. Auch wenn die Rufe nach Lockerungen lauter werden.

In dem am 7. Januar eröffneten Landesimpfzentrum in der Walzmühle finden seit 23. Februar keine Impfungen mehr statt. Diese RHEINPFALZ-Information bestätige ein Rathaussprecher am Donnerstag