Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir im Ebertpark Bernhard Krebs getroffen. Der 70-Jährige lebt seit 40 Jahren in der Ebertsiedlung und dreht mit der siebenjährigen Hundedame Ebby dreimal täglich seine Runden durch den Ebertpark.

Wir wollten uns heute über den nahenden Frühling unterhalten. Sehen Sie ihn hier im Ebertpark schon kommen?

Ja. Ist es nicht wunderschön? Ich bin unheimlich gerne hier