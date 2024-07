Beat Fehlmann ist seit sechs Jahren Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Warum er sich ganz bewusst für Ludwigshafen als Wohnort entschieden hat, was er zum Rechtsruck in Europa sagt und was er einen Donald Trump beim Brunch fragen würde – darüber hat der Schweizer mit Steffen Gierescher gesprochen.

Herr Fehlmann, hört sich Musik im Sommer anders an?

Ja, sie klingt tatsächlich ein bisschen leichter, weil wir damit nach draußen gehen und sie in Open-Air-Situationen