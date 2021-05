Warum fallen einem unter der Dusche die besten Ideen ein? Die Antwort darauf liefern die Autoren des Ratgebers „Powern und Pausieren“, entwickelt am Olympiastützpunkt der Metropolregion Rhein-Neckar in Heidelberg. Erfahrungen von Spitzensportlern übertragen sie auf den Arbeitsalltag in der Geschäftswelt und folgern: Wer sich Phasen der Erholung gönnt, wird leistungsfähiger.

Überstunden sind Pflicht, das Mittagessen wird für Absprachen genutzt und abends checkt man noch berufliche E-Mails. Pausen würden in der Geschäftswelt gar mit Leistungsverweigerung und mangelnder Selbstdisziplin gleichgesetzt. Das diagnostizieren Management-Berater und Arzt Gunter Frank, Welthandballer Henning Fritz sowie Daniel Strigel, Degenfechter und Leiter des Olympiastützpunkts Rhein-Neckar in ihrem Ratgeber, der im Februar 2020 im Heidelberger Verlag Edition Essentials erschienen ist. Vor allem Führungskräfte seien „Experten beim Thema Belastungssteigerung, agieren jedoch beim Thema Regeneration oft stümperhaft“. In einer solchen Unternehmenskultur sind Burn-outs vorprogrammiert.

Spitzensportler können es sich ein Auspowern nicht leisten, denn sie bekommen die Rechnung im Wettbewerb zu spüren. Wie der Handballer Henning Fitz, der in einem Interview erklärt, wie er eine schwere Krise bewältigen musste. Der Torwart, dessen Karriere beim SC Magdeburg begann, wechselte 2001 zum THW Kiel. Erst Niederlagen mit der Nationalmannschaft im EM- und WM-Finale 2002 und 2003, dann bei den Olympischen Spielen 2004. Nach Empfängen und der Rückkehr ging es immer sogleich am nächsten Tag ins Vorbereitungstraining für die Saison. Anfangs steckt Henning Fitz alles gut weg und wird sogar als erster Torwart überhaupt zum Welthandballer gekürt.

Es gibt viele Arten der Erholung

Kaum auf dem Sportolymp angekommen verlassen den zweifachen Vater die Kräfte, er wird kurzatmig, verliert das Gefühl fürs Timing und die Beweglichkeit. Seine sportlichen Ziele hatte er erreicht, indem er seine Trainingsumfänge erhöhte, hatte aber versäumt, sich zu regenerieren. Gerade im Mannschaftssport sei der Trainingsaufbau für alle gleich und es werde weniger darauf geachtet, was einzelne Spieler zum Ausgleich benötigten - nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, um Niederlagen zu verkraften. Erst mit Entspannungstechniken und der Erkenntnis, dass es Professionalität bedeutet, sich nicht zu überfordern, kam für den heute 45-Jährigen auch die Leidenschaft fürs Spiel zurück.

Was die Erholungsphase im Körper bewirkt, erklärt der Ratgeber überzeugend und sehr anschaulich - auch für medizinische Laien: Das vegetative Nervensystem besteht aus zwei Gegenspielern: dem Sympathikus und dem Parasympathikus. In Stresssituationen macht sich der Körper für den Kampf oder die Flucht bereit, und der Sympathikus sorgt dafür, dass der Puls schneller schlägt und sich die Muskeln anspannen. Er sichert das unmittelbare Überleben, doch im Gegensatz zum Säbelzahntiger der Urzeit wird der Terminkalender heute niemals satt. Die Folge des Dauerstress sind Aktionismus, Schlafprobleme und Kopfschmerzen. Die Energiepolster werden erst wieder in Phasen des Parasympathikus aufgefüllt, der die Verdauung und das Immunsystem aktiviert, die Kreativität und Libido anregt. Erst in der Entspannung wird das Erlernte so verankert, dass es bei der nächsten Herausforderung intuitiv abgerufen werden kann.

Die Kunst ist es nun, für jeden Menschen die passende Erholung zu finden, um in den Modus des Parasympathikus zu gelangen. Das können Massagen, Bäder, Musik oder ungestörter Nachtschlaf sein - deshalb fallen einem unter der Dusche die kreativen Ideen ein. Etwas aktiver sind Spazieren, Atemübungen, Gymnastik und Meditation, aber auch freudige Familienaktivitäten oder der Stammtisch mit Freunden. Bei den Pausen kommt es dabei immer auf das Wie an, betonen die Autoren. Wer abends auf der Couch fernsieht, könne damit abschalten, wenn er bei einer Tier-Doku wegdämmert, er kann aber auch beim Action-Film weiter seinen Stresspegel hochhalten. Wer stundenlang konzentriert am Computer gesessen hat, dem tut vielleicht Gartenarbeit gut, wer gerade für einen Marathon trainiert, den entspannt der Konzertbesuch.

Freiräume fest einplanen

Im Spitzensport kann der Modus, in dem das Nervensystem läuft, durch eine Herzratenvariabilität sogar diagnostiziert werden - eine Methode, die im Buch mit Diagrammen erklärt wird und für die „nur ein EKG“ benötigt wird. Wie das Prinzip von „Powern und Pausieren“ konkret im Training der Sportler integriert wird, zeigt ein weiteres Kapitel. Pausiert wird zwischen zwei Belastungen und mit dem Ziel, die Belastungsverträglichkeit langfristig zu steigern. Die 24 Stunden werden vom Trainer dafür minutiös verplant. Wird man damit nicht zu sehr in ein Korsett gepackt? „Ein gut geplanter Terminkalender integriert all diese wichtigen Freiräume - das Entlastende, Erholende und Schöne - in Form von festen Zeitphasen“, geben die Autoren zu bedenken. Sonst würden die guten Vorsätze nie verwirklicht werden.

Zum Schluss geht es ans Eingemachte: Eine minutiöse Anleitung, mit der die Leser selbst analysieren, welcher Regenerationstyp sie sind, wie sie die Powern und Pausieren in ihr Leben integrieren. Wer gerne plant, wird die Tabellen, Fragebogen und Listen dankbar annehmen, wer nicht, findet in dem Buch auf jeden Fall den Anreiz, Erholungszeiten mehr wertzuschätzen - jetzt ohne schlechtes Gewissen.

„Powern & Pausieren. Überleben in der Leistungsgesellschaft mit Konzepten aus dem Spitzensport.“ von Gunter Frank, Henning Fritz, Daniel Strigel. Verlag Edition Essentials, Heidelberg 2020.