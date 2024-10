Dass Raymond Höptner im Juni zum neuen Ortsvorsteher von Mundenheim gewählt wurde, war eine Sensation. Der junge CDU-Newcomer hat Anke Simon (SPD) nach 20 Jahren vom Thron gestoßen und gibt seitdem Vollgas. Eine Bilanz nach 100 Tagen.

„Es ist total surreal. Denn wohl niemand hat mit einem so guten Ergebnis in der Stichwahl gerechnet.“ Am Abend des 23. Juni konnte es Raymond Höptner