Martin Baumann ist Polizist aus Leidenschaft. Begonnen hat er seine Laufbahn bei der Polizeiinspektion 1, deren stellvertretender Leiter der 45-Jährige mittlerweile ist. Ein Gespräch über den Mord an einem Kollegen in Mannheim, den Polizeialltag und was er bei einem Austausch in den USA gelernt hat.

Wer dieser Tage mit einem Polizisten spricht, kommt um eine Frage nicht herum: Wie stark überschattet der Mord an einem Polizisten in Mannheim den Polizeialltag?

So