Mit Frankenthaler Starthilfe startete Ludwigshafen in eine neue Schach-Zeitrechnung. Unter tatkräftiger Mithilfe des SK Frankenthal hob Südwest Ludwigshafen vor einem Jahr nicht nur eine Schachabteilung aus der Taufe. Der „Spielabend am Morgen“ im Maudacher Julius-Hetterich-Saal war nach der Corona-Pause die Rückkehr der Schachspieler an die Bretter.

Mit dem Sieg von Volker Louis vom Schachklub Frankenthal endete das erste Turnier der Brettsportler nach der Zwangspause. Das Turnier mit immerhin zehn Teilnehmern stand unter genauer Beobachtung.