Der protestantische Pfarrer Klaus Eicher, der in Ludwigshafen von seiner Arbeit an der Friedenskirche bekannt ist, kehrt in die Pfalz zurück. Nach acht Jahren als Tourismuspfarrer an der spanischen Costa Blanca wird er ab 1. Mai in Speyer tätig sein. Er übernimmt dort die Pfarrstelle an der Gedächtniskirche der Protestation, wie der Speyerer Dekan Arne Dembek auf Anfrage mitteilt. Im April hält Eicher noch Gottesdienste in Spanien und wird in dem Auslandspfarramt feierlich verabschiedet.