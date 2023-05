Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nachricht, dass der Umbau einer Straße bevorsteht zum „verkehrsberuhigten Bereich“, gern auch „Spielstraße“ genannt, löst unter den Bewohnern in der Regel große Freude aus. Nicht so in der Oppauer Parsevalstraße.

Hier sind die Anwohner vehement dagegen. Grund sind die 12 großen Bäume entlang der kurzen Straße. Schon jetzt vorhandene Probleme mit ihnen würden sich