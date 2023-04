Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ist es vertretbar, dass Grundschulkinder zum Mittagessen in einen muffigen Keller geschickt werden? An der Schillerschule in Oggersheim ist das so. Seit August 2016 läuft dort der Ganztagsbetrieb in Angebotsform. Aber auf den notwendigen Ausbau der Schule warten Kinder, Eltern und Lehrer seither vergeblich.

Das gemeinsame Mittagessen spielt an einer Ganztagsschule konzeptionell eine wichtige Rolle. Kinder sollen dabei Sozialverhalten lernen, Tischsitten, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft einüben, Gemeinschaft