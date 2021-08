Die FG 08 Mutterstadt und der BSC Oppau eröffnen die neue Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga. Das Nachbarschaftsduell steigt am Freitag, 19.30 Uhr, im Sportpark Mutterstadt. Der BSC geht auf dem Zahnfleisch, weshalb die FG als Favorit in die Partie geht.

„In der vergangenen Runde hat es uns im gegnerischen Strafraum an Abschlussstärke und einem Torjäger gemangelt“, sagt FG-Spielertrainer Kevin Selzer. Das Ergebnis dieser Analyse floss in die Überlegungen bezüglich der neuen Saison ein. Mutterstadt holte drei Akteure, die das Vakuum in der Offensive füllen sollen. Drei unterschiedliche Spielertypen, von denen Mert Hizarci wegen seiner Schichtarbeit derzeit öfter beim Training passen muss. Ensar Arslan kam beim 2:0-Sieg im Pokalspiel in Maxdorf von der Bank und entschied mit einem Doppelpack die Partie. „Er hat sich als sehr kaltschnäuzig erwiesen, braucht keine lange Anlaufzeit“, erklärt Selzer. Der spät von Phönix Schifferstadt verpflichtete David Gerner sei noch nicht bei 100 Prozent. Er könne aber gut motivieren und die jüngeren Mitspieler führen. Alle drei verfügen über reichlich Erfahrung und Qualität. Sie machen Mutterstadt variabler. Dem Coach kommt es aber auch auf defensive Stabilität und Kompaktheit an. Ins offene Messer wolle man Oppau keinesfalls laufen.

Eine Chance für die Jungen

Der BSC hat sein Pokalspiel gegen den SV Gimbsheim zwar 0:3 verloren, aber nicht enttäuscht wie Spielertrainer Göran Garlipp sagt: „Der Gegner war stark. Um ein solches Spiel zu gewinnen, muss alles passen. Da musst du zum Beispiel die klaren Chancen nutzen.“ Dominique Golab beim Stand von 0:0 und Dominic Gerber nach der Pause hätten der Partie eine Wendung geben können. Das Pokalaus kommt dem BSC nicht ungelegen, denn Verletzungen wichtiger Spieler dünnen den schmalen Kader weiter aus. Bei Christoph Jacob, der sich in einem Testspiel schwer verletzte, gibt es nun Gewissheit. „Kreuzband und Innenband sind gerissen, der Meniskus beschädigt“, verdeutlicht Garlipp. Für Jacob (23), der in der vergangenen Runde einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und Leistungsträger war, ist die Serie gelaufen. So dürfte der eine oder andere der fünf A-Junioren schneller ins kalte Wasser geworfen werden als erwartet. Am weitesten von ihnen ist Lars von Bohr (17), ein zweikampfstarker Innenverteidiger mit Tempo und Ruhe am Ball.