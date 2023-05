Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Ludwigshafen droht ein Mangel an Hausärzten. Die Notfallambulanzen an den Kliniken sind überlastet. Mediziner leiden unter Bürokratie. Steuert der Gesundheitssektor auf eine Katastrophe zu? Mit dieser Frage haben sich Fachleute im Pfalzbau beschäftigt.

Im Ärztenetz Golu (Gesundheitsorganisation Ludwigshafen) sind rund 160 Ärzte vom Hausarzt bis zum spezialisierten Facharzt organisiert, die in Ludwigshafen, Bad Dürkheim, Frankenthal