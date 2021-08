Manuel Schieß ist vor der vergangenen Saison vom VfR Friesenheim aus der A-Klasse zum ASV Maxdorf in die Bezirksliga gewechselt. Der 24-jährige Außenstürmer, der einst beim SV Pfingstweide spielte, brauchte keine Eingewöhnungsphase und erspielte sich beim ASV sofort einen Stammplatz. Und das als Außenverteidiger. Am Sonntag agierte er weiter vorne und überzeugte beim 4:1-Erfolg in Bobenheim-Roxheim mit einem Hattrick.

Herr Schieß, wie fühlt es sich an, nach mehr als neun Monaten ein Pflichtspiel absolviert zu haben und das dann so zu gestalten?

Ich fühle ich mich erleichtert. Nach den vielen Monaten ohne Fußball wird man immer heißer und hat richtig Bock darauf, sonntags zu kicken. Ich fühle mich gut, nach diesem Spiel naturgemäß sehr gut, zumal ich auch noch drei Tore gemacht und so zum Sieg beigetragen habe.

Wann ist Ihnen ein Dreierpack das letzte Mal gelungen?

(überlegt) Das ist bestimmt schon fünf Jahre her. Zwei Treffer habe ich schon das eine oder andere Mal erzielt, aber drei Tore? Das dürfte einige Zeit zurückliegen.

Der Start in die Runde ist mit dem 4:1-Erfolg über Bobenheim-Roxheim optimal verlaufen. Was ist Ihr Ziel mit der Mannschaft für die Spielzeit 2021/22?

Unser Ziel ist es, definitiv nicht gegen den Abstieg zu spielen. Wir wollen unter die ersten fünf Teams der Tabelle kommen. Wenn wir vollständig sind, ist das Ziel realistisch. Wir haben einige Verletzte und andere haben privat viel um die Ohren. Aber wenn alle zurückkommen, dann läuft es.