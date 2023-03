Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Platz der deutschen Einheit Marliese Ditte-Deiler getroffen. Die 77-Jährige stammt aus Ludwigshafen und fühlt sich hier noch immer wohl, obwohl sie mittlerweile in Maxdorf lebt.

Seit wann wohnen Sie in Maxdorf?

Seit 1984. Aber aus Ludwigshafen bin ich schon 1974 gezogen. Damals allerdings nach Freinsheim. Wir hatten dort gebaut.

Gab es 1974 kein Bauland in Ludwigshafen?

Das