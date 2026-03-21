Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz. Ludwigshafen hat dabei eine starke Stimme. Was sie damit anfangen können – und was nicht.

Fünf Jahre ist es her, da hat Rheinland-Pfalz zum letzten Mal seinen Landtag gewählt. Mitten in der Corona-Zeit gaben die Menschen ihre Stimme ab, um am Ende eine Ampel-Regierung zu bekommen, die der in Berlin vorangegangen ist und die sie überlebte. Aber bald ist damit wohl Schluss. Prognosen sagen, dass es wahrscheinlich zu einer großen Koalition zwischen SPD und CDU kommen wird – oder andersherum. Wer das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Alexander Schweitzer und Gordon Schnieder für sich entscheidet, steht in den Sternen. Genauso wie die Frage, was das Wahlergebnis für Ludwigshafen konkret bedeuten wird.

Schweitzer, Schnieder, kaputte Straßen

An der komplizierten und langwierigen Situation rund um Hochstraßen und Helmut-Kohl-Allee ändert wohl weder eine CDU- noch eine SPD-geführte Landesregierung etwas. Das wäre auch ironisch, wurde das Projekt doch unter einer CDU-Oberbürgemeisterin ( Eva Lohse) begonnen, unter SPD-Frau Steinruck weitergeführt und wieder an den CDU-OB Blettner gegeben. Nein, der Würfelbunker kommt weg, die Hochstraße Nord wird dem Erdboden gleichgemacht, ganz egal, ob Schwarz oder Rot oder gar eine andere Farbe an der Spitze der Mainzer Staatskanzlei sitzt.

Auch die missliche finanzielle Situation der Stadt wird wahrscheinlich unbeeindruckt von etwaigen Führungswechseln sein. Die Kosten und die Schulden, die Ludwigshafen hat, wurden maßgeblich von der Verletzung des Prinzips „Wer bestellt, bezahlt“ in die Höhe getrieben. Ob ein CDU-Ministerpräsident das vom einen auf den anderen Tag ändern wird ist, optimistisch ausgedrückt, höchst fraglich. Das gilt in dem Fall, übrigens, für jede einzelne Partei. An der Bilanz der Verwaltung wird also die Wahl höchstwahrscheinlich erstmal nichts ändern.

Die Schulen, der Iran

Die Lage der Schulen ist ebensowenig ein einfach zu lösendes Problem, auch nicht für eine Landesregierung. So mancher Landtagskandidat mag das zwar versprechen, mit dem Verweis auf Ausweisungen, doch das sollte man als maßloses Wahlkampf-Gedudel erkennen können. Für funktionierende Schulen braucht es Lehrer, Konzepte und – Sie ahnen es – Geld. Ludwigshafen selbst tut schon so einiges, wie zum Beispiel eine neu gegründete Initiative zeigt. Die Stadt ist gut damit beraten, bei wichtigen Dingen nicht allein auf den „Deus ex Machina“ aus Mainz zu hoffen.

Für geopolitische Situationen sind freilich weder Stadtgesellschaft noch Landesregierung wirklich verantwortlich. Die US-Airbase Ramstein dichtzumachen traut sich wahrscheinlich keine einzige Partei – selbst, wenn zumindest eine das in Teilen fordert. Selbst dem Bund kann man nicht vorwerfen, Trump und Netanyahu zu einem völlig sinnbefreiten Bombardieren des Irans geraten zu haben. Auch wenn es am Ende Ludwigshafener Bürger und Unternehmen sind, die die Konsequenzen ausbaden müssen. Auch die Kosten im Bausektor, die mutmaßlich Projekte der Pro Concept ins Stocken gebracht haben, oder Energiepreise, die die BASF in unruhiges Fahrwasser gebracht haben, sind von mehr beeinflusst als von Landtag und Ministerien.

LU hat die Wahl

Bleibt die Frage, warum man eigentlich wählen sollte, wenn es doch eh alles nichts bringt. Aber das stimmt natürlich nicht. Wählen ist nicht nutzlos und auch nicht verkehrt. Ja, die Macht einer Landesregierung ist in einer weltumspannenden Krisenlage begrenzt – aber sie ist nicht gleich null. Denn die großen, konkreten Zielsetzungen kontrolliert das Land. Das Land entscheidet, wie es mit Krankenhäusern weitergehen soll. Gerade die in Ludwigshafen empfangen einiges an Förderung durch die Ministerien. Und auch, wenn das Land oft nicht bezahlt, was es bestellt – es ist nun mal jenes Organ, das bestellt. Was das ist, ist mitnichten unwichtig. Und wer weiß, ob es nicht doch bei entscheidenden Themen ein Umdenken oder Hilfe vonseiten des Landes gibt. Die Hoffnung sollte man zumindest nicht ganz aufgeben.

Und auch, wenn folgender Aspekt bisweilen vergessen wird: Welche Personen im Landtag Ludwigshafen vertreten, macht einiges aus. Ist es eine Person, die den Problemen der Stadt Gehör verschaffen will, die Anliegen hartnäckig vertritt und sich verantwortungsvoll für eine Zukunft einsetzt? Oder wird es eine sein, die wichtige Arbeit blockiert, die sich selbst profilieren will oder die gar unangenehm auffällt und damit Ludwigshafen in Verruf bringt? Beides kann so einiges verändern. Was es am Ende wird, können Sie als Ludwigshafener mitentscheiden.