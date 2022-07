Tennis: Weltstars wie Alexander Zverev spielten schon in Ludwigshafen bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Nicht nur Zverev. Seit 1996 finden die nationalen Titelkämpfe ununterbrochen beim BASF TC statt. Doch dieses wird es anders.

Es war zeitweise mitunter ein gewisser Starauflauf der Tennisgrößen der Zukunft. Einige Spieler der Top 10 in der Welt nahmen in der Vergangenheit an den deutschen Tennisjugendmeisterschaften beim BASF TC Ludwigshafen teil. Anke Huber war da, Philipp Kohlschreiber war da, Anna-Lena Grönefeld war da. Und zuletzt war Alexander Zverev da. Er scheiterte 2012 zwar in Ludwigshafen bei den U16 im Viertelfinale. Doch Zverev schaffte den Sprung in die Weltspitze des Tennis. 2018 gewann der 23 Jahre alte Zverev in London das ATP-Finale, 2019 scheiterte er im Halbfinale. Bei den Australian Open 2020 war auch erst im Halbfinale Schluss. Aktuell wird der Hamburger auf Position sieben der Weltrangliste geführt.

Die deutschen Jugendmeisterschaften in Ludwigshafen sind ein Gradmesser für die besten deutschen Nachwuchsspieler. Die talentiertesten Cracks duellieren sich in den Altersklassen U13, U14 und U16. Seit nunmehr 1996 finden ununterbrochen die deutschen Tennis-Jugendmeisterschaften auf der Anlage des BASF TC statt. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) sieht keinen Anlass, daran etwas zu ändern. „Das ist eine ganz besondere Treue, eine ganz besondere Partnerschaft. Wir sind gerne beim BASF TC Ludwigshafen. Das ist eine zuverlässige Partnerschaft. Außerdem ist die Anlage ganz toll. Alleine das ist schon ein riesiges Argument. Da hat sich in den letzten Jahren so viel getan und aktuell wird außerdem noch sehr viel investiert“, sagte DTB-Präsident Ulrich Klaus. So wurden das Klubhaus modernisiert, ein Multifunktionsplatz gebaut – bald sollen auch die Umkleidekabinen saniert werden.

Doch dieses Jahr könnte sich einiges ändern. Ursprünglich sollten die Titelkämpfe heute beginnen. Am Samstag wären die Endspiele gewesen. Doch wegen der Corona-Krise wurden die Meisterschaften vorerst verschoben. „Wir wollen in der zweiten September-Woche spielen“, sagt Mirco Westphal, DTB-Chefkoordinator Leistungssport, der RHEINPFALZ auf Nachfrage. Denn: „Der Deutsche Tennisbund will dieses Jahr hochwertige Turniere spielen. Und die deutschen Meisterschaften sind ein hochwertiges Turnier“, betont Westphal. Allerdings räumt er ein, dass bislang noch nicht klar ist, ob und in welcher Form die nationalen Titelkämpfe stattfinden. Es gebe mehrere Optionen. Doch die Zeit spielt für den DTB und den BASF TC. „Die Meisterschaften könnten zeitlich gestreckt werden, die Teilnehmerfelder könnten reduziert werden oder wir könnten die Altersklassen U13 und U14 zusammenlegen“, skizziert Westphal einige Szenarien.

Steffen Neutert, Chefcoach und Sportwart beim BASF TC Ludwigshafen, bringt eine weitere Option ins Spiel. „Die Doppelkonkurrenz könnte gestrichen werden. Damit würde etwa ein Drittel der Spiele wegfallen.“ Es könnte auch sein, dass die Meisterschaften unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgespielt werden, also nur die Trainer als Begleitpersonen zugelassen würden. „Die finalen Gespräche mit dem BASF TC finden erst noch statt. Wir müssen schauen, welche behördlichen Vorgaben bis dahin gelten“, sagt Westphal. „Beide Seiten wollen die Meisterschaften austragen“, betont Neutert.

Erfolgsstory seit 1996

Denn es wäre die Fortsetzung einer langen Partnerschaft. Dabei begann die Zusammenarbeit zufällig. 1988 sprang ein Großsponsor ab. Der BASF TC erklärte sich bereit, einzuspringen. Acht Jahre später begann die Erfolgsgeschichte mit dem ständigen Austragungsort Ludwigshafen. Seit 1996 nun ist dieser bedeutende Wettkampf für die deutsche Nachwuchselite fest in Ludwigshafen verankert. Vergangenes Jahr gab es die 25. Auflage in Folge beim BASF TC. Zwischenzeitlich wurde der Modus geändert. Statt U12, U14 und U16 spielen nun U13, U14 und U16 gegeneinander. Außerdem wurden die Qualifikationsrunden gestrichen. Die deutsche Rangliste ist künftig der Maßstab, das einzige Kriterium. „Mit den Änderungen werden die nationalen Meisterschaften weiter an Qualität gewinnen“, sagte DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard.

Davis-Cup-Kapitän vor Ort

Das ist der Fall. Das Niveau nimmt zu. „Die Leistungsdichte ist sehr gut“, sagte Michael Kohlmann, Bundestrainer und Davis-Cup-Kapitän. Für ihn war es 2018 eine Selbstverständlichkeit, sich die Talente vor Ort anzuschauen. „Ich kenne einen Großteil der Spieler, doch die deutschen Meisterschaften sind eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick zu verschaffen“, betonte Kohlmann. Das tun regelmäßig auch die Nachwuchs-Bundestrainer. Björn Phau, Jasmin Wöhr sowie Barbara Rittner, Cheftrainerin des Damentennis in Deutschland, sind Stammgäste. „Jeder kennt jeden. Viele sind nervös und daher ist es interessant zu beobachten, wie die jungen Spieler damit umgehen“, sagte Wöhr, die vor vielen Jahren U16-Meisterin in Ludwigshafen wurde. „Ich schaue auf die Einstellung bei den Jungs, wie sie sich auf dem Platz verhalten und ob sie alles geben“, sagte Phau.

Auch das gehört zum Anforderungsprofil der Tennisstars von morgen. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Ludwigshafen lernen sie das auch.