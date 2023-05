Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Leonnard Pfeil schließt sich mit dem Vereinswechsel zum TV Hochdorf ein Kreis: „Hier habe ich mit Handball begonnen. Mein Vater hat den TVH damals trainiert.“ Nun trägt der 20 Jahre alte Rechtshänder auf der Linksaußenposition also wieder das grüne Trikot der Pfalzbiber. Keine Endstation. „Ich wollte unbedingt in der Dritten Liga spielen. Jetzt möchte ich dabei so gut wie möglich sein“, sagt er.

Auch wenn er seine ersten handballerischen Gehversuche in Hochdorf gemacht hat, ausgebildet wurde der Meckenheimer bei der TSG Friesenheim, zu der er nach der D-Jugend