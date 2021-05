Hintergrund: Nach drei Jahren als Trainer der U19-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern hat sich Marco Laping entschieden, eine Pause zu nehmen. Der ehemalige Spieler und Coach des FC Arminia Ludwigshafen blickt auf eine erfolgreiche und intensive Zeit an der Seitenlinie zurück. Und auf ein Ereignis, das ihm für immer im Gedächtnis bleibt.

Trotz seiner erfolgreichen Jahre als Trainer der FCK-U19 hat sich Marco Laping entschlossen, eine Auszeit zu nehmen. Für den 42 Jahre alten ehemaligen Spieler und Trainer des FC Arminia Ludwigshafen eine bewusste Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen ist. „Ich habe einfach das Gefühl, dass ich etwas Neues brauche. Ich möchte eine Pause machen und etwas runterfahren. Mein Interesse am Trainerberuf ist dennoch weiter sehr ausgeprägt, so dass ich meine freie Zeit nun nutzen möchte, um in anderen Vereinen zu hospitieren und einen Einblick in deren Profi- und Juniorenbereich zu bekommen. Ich möchte neue Ideen sammeln, um meine Art, Fußball spielen zu lassen, weiter verbessern zu können“, erklärt Laping.

Der Start

Der Startschuss der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem FCK begann vor drei Jahren, als der damalige U19-Coach Alexander Bugera zum Co-Trainer der Profiabteilung befördert wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren in der Junioren-Bundesliga Süd/Südwest 2017/2018 bereits sechs Spieltage absolviert. Laping war aber beim FC Arminia Ludwigshafen Trainer. Der Verein legte ihm aber keine Steine in den Weg und ließ ihn ziehen. „Solch eine Chance bekommt man nicht so oft“, sagte Laping. Sein Debüt als Trainer der A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern gab Laping am achten Spieltag beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (2:2). Seine Schützlinge brauchten aber Zeit, um die Vorstellungen des neuen Trainers zu verinnerlichen. Die Rückrunde lief für die Roten Teufel wie am Schnürchen. Nach fünf Siegen belegten die Betzenberger in der Rückrundentabelle den fünften Platz. Im Endklassement bedeutete das den Klassenverbleib und Rang neun.

Parallel dazu kamen die Lauterer nach beachtlichen Erfolgen über Bayern München (3:2) und Hoffenheim (5:0) sogar ins DFB-Pokalfinale der U19-Junioren, das gegen Freiburg mit 1:2 verloren ging. „In meinem ersten Jahr hatten wir spielerisch das beste Team. Mit Torwart Lennart Grill, Torben Müsel, Paul Will und Antonio Jonjic waren wir exzellent besetzt. Das Pokalfinale in Berlin war mit Sicherheit das größte Highlight während meiner Amtszeit. Dieses Erlebnis wird uns für immer im Gedächtnis bleiben“, schwärmt Laping noch heute von den emotionalen Ereignissen in der Hauptstadt.

Im darauffolgenden Jahr ging es für Kaiserslautern wie üblich um die Entwicklung der Spieler und den Klassenverbleib. Der wurde erst in den letzten beiden Saisonpartien unter Dach und Fach gebracht.

Auf den letzten Drücker

In einer ausgeglichenen Truppe entwickelten sich Leon Hotopp sowie Anil Gözütok und Anas Bakhat zu Leistungsträgern. „Wir hatten den Ligaverbleib auf den letzten Drücker geschafft, obwohl uns damals wohl kaum noch einer auf der Rechnung hatte. Aber die Jungs haben riesen Mentalität bewiesen. Am Ende waren wir gerade einmal einen Punkt vor dem Abstiegsplatz“, erinnert sich Laping.

In diesem Jahr fand die letzte Saison von Marco Laping und seinem Team mit dem Ausbruch des Coronavirus’ ein jähes Ende. Da die Lauterer zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs einige Zähler über dem Strich standen, beendeten sie die Spielzeit nach 19 Partien auf Tabellenplatz neun.

Die Gespräche über seine Zukunft seien mit den FCK-Verantwortlichen, insbesondere mit Sportdirektor Boris Notzon, immer sehr ehrlich und offen gewesen, sagt Laping. „Ich muss mich an dieser Stelle auch noch einmal bei allen FCK-Verantwortlichen bedanken, mit denen ich in den letzten drei Jahren so professionell arbeiten konnte. Ich hatte vom Verein auch bei meinen schwierigen Entscheidungen immer die nötige Rückendeckung. Darüber hinaus war der Austausch über U21-Trainer Hans Werner Moser bis hin zur Profimannschaft von Boris Schommers immer intensiv und unkompliziert“, betont Laping.

Früchte der Arbeit

Rückblickend kann Laping nicht nur auf den dreimaligen Klassenverbleib, sondern auch auf seine jungen Spieler stolz sein. Unter seinen Fittichen wurden Spieler wie Keeper Lennart Grill, Antonio Jonjic, Leon Hotopp, Anil Gözütok oder Anas Bakhat zu Profis. Letzterer war vor der Corona-Pandemie mehrfach in der Startformation der Profis und zeigte dort ansprechende Leistungen. Nicht zu vergessen die Talente Torben Müsel (Borussia Mönchengladbach) und Paul Will (FC Bayern München II), die für den Verein im Sommer 2018 nicht mehr zu halten waren. „Das macht mich als Trainer natürlich unheimlich stolz. Wir machen diese Arbeit, um die Jungs voranzubringen und sie auf den Profifußball vorzubereiten. Da ist es umso schöner, dass es einige von ihnen in den Jahren nach oben geschafft haben“, sagt Laping. Nachdem bekannt wurde, dass er aufhört, meldeten sich einige seiner alten Weggefährten bei ihm. „Ich bekam umgehend von vielen meiner Ex-Spieler einen Anruf, in dem sie sich noch mal ausdrücklich für die tolle Zusammenarbeit bedankt haben. Das erfüllt einen definitiv mit viel Freude“, sagt Marco Laping.

Wohin geht der Weg?

Wie es mit ihm weitergeht, da will sich der ehemalige Zweitligaprofi noch nicht ganz festlegen. „Ich sehe mich vordergründig weiter im Juniorenbereich, würde mir aber auch ein interessantes Engagement bei einer Herrenmannschaft vorstellen können. Dafür müsste der Verein allerdings ein passendes Konzept vorlegen, bei dem ich den Entwicklungsschritt vieler junger Spieler begleiten könnte“, sagt Laping.

Zur Sache: Der Werdegang des einstigen Arminia-Trainers Marco Laping

Marco Laping, 1978 in Bad Dürkheim geboren, ist eines der größten Talente, die der Haßlocher Fußball jemals hervorgebracht hat. Er begann seine Laufbahn in der F-Jugend des ältesten Fußballvereins aus dem Großdorf und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften.

Dabei kam es Mitte der 1990er-Jahre zum ersten Höhepunkt in Lapings Karriere, als er mit den Haßlocher A-Junioren in der Südwestliga, der damals zweithöchsten Spielklasse, spielte. 1996 kam er noch unter Trainer Gunther Scharfenberger zu seinem Debüt in der 08-Mannschaft in der Verbandsliga, deren Kader er schließlich auch unter Hans Mack, einst Trainer in Fußgönheim und der ihm später auch als Berater zur Seite stand, zwei Jahre angehörte. Er wurde im zentralen Mittelfeld zu einem unumstrittenen Stammspieler. 1998 folgte der nächste Karrieresprung: Er wechselte zum Oberligisten FK Pirmasens. Gleich in der ersten Saison in der Südwestpfalz erreichte er mit dem früheren Zweitligisten den zweiten Tabellenplatz, der den Aufstieg in die Regionalliga West/Südwest, damals eine von drei Regionalligen, bedeutete.

In der Saison 1999/2000 traf Laping so auf renommierte Gegner wie die früheren Bundesligisten Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Essen oder Preußen Münster. Letztlich erwies sich die dritthöchste Spielklasse für den FKP als zu stark. Der FKP stieg ab. Laping jedoch ging.

Dienstältester Feldspieler

Er bekam nämlich ein Angebot vom 1. FC Saarbrücken, bei dem von 2000 bis 2007 spielte. Laping wurde dort später der dienstälteste Feldspieler. Denn außer Torwart-Dino Peter Eich, der 1998 vom FC 08 Homburg zum Lokalrivalen gewechselt war, stießen alle anderen Mannschaftskollegen erst später zum FCS.

Im Saarland erlebte Laping eine sehr wechselvolle Zeit. Die Zweitliga-Saison 2000/2001 beendeten die Saarbrücker als Tabellenachter, aber ein Jahr später stiegen sie in die Regionalliga Süd ab. Nachdem Laping in seiner ersten Zweitliga-Saison gerade auf drei Einsätze gekommen war, war er in seinem zweiten Profijahr in 17 Punktspielen dabei und erzielte sein erstes Tor. Besser lief es für ihn in den zwei Jahren, die die Saarbrücker von 2002 bis 2004 wieder in der Regionalliga verbringen mussten. Laping absolvierte in dieser Zeit 42 Spiele. Saarbrücken stieg wieder in Liga zwei auf. Der auch in seinen ersten vier Jahren von mehreren Verletzungen zurückgeworfene Laping stand in der Saison 2004/2005 nur noch 15-mal und in der folgenden Spielzeit lediglich siebenmal im Profiteam auf dem Platz. Zum dritten Mal stieg der FCS in die Dritte Liga ab.

FCK - Arminia - FCK

Sein Intermezzo beim SV Waldhof von 2007 bis 2010 krönte er mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Doch Laping verletzte sich beim SVW schwer – Meniskus- und Knorpelschaden. Monatelang fiel er aus. Er ging 2011 zum FC Arminia Ludwigshafen als Co-Trainer. Er spielte dann auch noch beim FCA. Doch nur kurz. Acht Einsätze absolvierte Laping für Ludwigshafen. Laping trainierte dann einmal pro Woche die Nachwuchsspieler seines Heimatvereins 08 Haßloch unentgeltlich, absolvierte seine Trainer-Lizenzen, hospitierte bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig und Trainer Thorsten Lieberknecht. Der FCK wurde auf Laping aufmerksam. Dort trainierte er die U16. 2017 dann wurde Laping Cheftrainer beim FC Arminia Ludwigshafen. Nach dem Abstieg in die Verbandsliga sollte er den Verein zurück in die Oberliga führen. Doch im Oktober hörte Laping beim FCA schon wieder auf. Er nahm das Angebot des FCK an, die U19 zu trainieren.