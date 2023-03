Eigentlich sollte der Aufsichtsrat des Städtischen Klinikums am 30. März darüber entscheiden, ob die Geburtshilfestation des Maximalversorgers geschlossen und möglicherweise noch in diesem Jahr mit der Station des St. Marienkrankenhauses in der Gartenstadt fusioniert wird. Doch nun drängt Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther darauf, die Entscheidung zu vertagen. Warum, das erfahren Sie hier.