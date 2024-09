Irgendwo in LU sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor der Rhein-Galerie Klaus Krohmann getroffen. Der 62-Jährige hat früher als Maler und Lackierer gearbeitet, inzwischen ist er Rentner.

Wie genießen Sie Ihren Ruhestand?

Ich fahre durch die Gegend mit dem Rollstuhl, manchmal auch mit dem elektrischen, wenn der bald repariert wird.

Wohnen Sie denn immer schon hier?

Seit 20 Jahren. Ursprünglich komme ich aus Lampertheim, danach habe ich eine Zeit lang in Frankenthal gewohnt, und dann bin ich von Frankenthal nach Ludwigshafen gezogen. Der Grund dafür war meine Frau, sie kommt aus der Gartenstadt.

Wie haben Sie in den letzten 20 Jahren Ludwigshafen erlebt, wie hat’s sich verändert?

Ganz schön, ja. Das schöne Rathaus-Center ist weg, da hat man mal einen schönen Kaffee trinken können.

Haben Sie je drüber nachgedacht, wegzuziehen?

Ich bleibe in Ludwigshafen.

Warum?

Wegen den Straßenbahnverbindungen, die sind super hier, und die Busverbindungen. In Lampertheim ist das halt nicht so gut.

Was ist Ihr Lieblingsort hier?

Die Stadtmitte. Die ganzen Geschäfte, Cafés, da kann man gut was trinken. Ich bin zufrieden hier. Ich mache mich jetzt auf den Weg in die Rhein-Galerie und trinke da meine Tasse Kaffee.