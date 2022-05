Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor dem Gesundheitszentrum Lusanum im Stadtteil Süd Karoline Flickinger getroffen. Die 68-Jährige ehemalige Briefträgerin kommt sonst niemals nach Ludwigshafen.

Was hat Sie heute nach Ludwigshafen geführt?

Mein Lebensgefährte. Der hatte eine Überweisung hier ins Ärztezentrum.

Gibt es denn zwischen Obrigheim und Ludwigshafen keine Ärzte mehr?

Vielleicht schon, aber er hat ihn eben hierher zum Spezialisten überwiesen.

Wann waren Sie das letzte Mal in Ludwigshafen?

Ich fahre nie nach Ludwigshafen. Ich bin einfach kein Stadtmensch. Ich fühle mich auf dem Land dazwischen wohl.

Aber Sie haben trotzdem problemlos hierher gefunden?

Ich habe mittlerweile ein neues Auto. Das hat auch ein Navi. Deshalb war das kein Problem. Wir waren nur knapp eine halbe Stunde unterwegs.

Eine Tante von mir ist mittlerweile über 80 Jahre alt und möchte kein neues Auto mehr, weil sie mit den technischen Neuigkeiten nicht mehr klarkommt. Wie ist das bei Ihnen?

Ich habe damit keine Probleme. Wenn man sich damit einmal befasst, dann kommt man auch damit klar. Ich hatte bis vor kurzem auch noch keine Ahnung von Smartphone oder Ebay, aber mittlerweile habe ich damit keine Probleme mehr.

Liegt das eventuell an der beruflichen Prägung?

Das weiß ich nicht. Ich war bei der Post im Außendienst, also als Briefträgerin unterwegs. Ich wollte immer gerne mit Menschen zu tun haben und bin sehr kommunikativ. Das war eine sehr schöne Zeit, wenn man über Jahre in seinem festen Bezirk unterwegs ist. Da war es auch mal kein Problem, wenn jemand nicht zu Hause war. Die hatten mir meistens ja schon vorher gesagt, wo ich die Post stattdessen abgeben soll.

Hat man als Briefträgerin in einem kleinen Ort überhaupt Feierabend oder gilt da Ähnliches wie für Lehrer oder Ärzte?

Das weiß ich nicht. Mich haben die Leute im Ort immer angesprochen, und ich wusste auch immer wer, wo unterwegs ist. Ich habe damit kein Problem. Ich wohne mittlerweile auch wieder in meinem ehemaligen Zustellbezirk. Das hat sich so ergeben, weil mein Lebensgefährte Hunde züchtet und ein Grundstück dafür nicht einfach zu finden ist.

Rhodesian-Ridgebacks Symbolbild: dpa

Welche Hunde züchten Sie?

Wir züchten Rhodesian Ridgebacks und hatten dafür gerade wieder Welpentreffen für den letzten Wurf. Da waren 20 Leute für 13 Welpen da. Wir schauen aber, dass die Welpen in gute Hände kommen. Mein Lebensgefährte hat schon sehr oft Interessenten zurückgewiesen. Wir treffen uns deshalb mehrmals vorher mit diesen.

Dann könnten Sie ja doch häufiger nach Ludwigshafen kommen. Hier ist ja im August immer die Rassehundeausstellung.

Nein. Da gehen wir nicht mehr hin. Wir haben nur noch eine Deckhündin, und die macht auch nur noch einen Wurf nächstes Jahr. Dann geben wir die Zucht auf. Deshalb brauchen wir da auch keine Richterbewertungen mehr.