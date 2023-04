Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt viele Vereine in der Metropolregion Rhein-Neckar, die japanische Budo-Sportarten wie Judo, Jujutsu, Budo, Karate, Aikido in ihrem Angebot haben. Überall dort sind sehr viele Kampftechniken zu sehen. Sie setzen den unkundigen Betrachter in Erstaunen und lassen ihn in Unkenntnis darüber, wie das eigentlich heißt, was er gerade gesehen hat. Und bestärken ihn in der Ansicht, dass Essen mit Stäbchen leichter ist als dieses Judo-Japanisch.

65 Wurfbezeichnungen auf Japanisch und deren Ausführungen sollten Judokas und Co. schon während des Randori (Übungskampf) drauf haben, um auf der Tatami (Matte) im Shiai (Wettkampf)