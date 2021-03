Aus den USA kamen in der letzten Zeit eher zwiespältige Nachrichten. Aber vor kurzem habe ich von dort etwas sehr Erfreuliches mitbekommen. Der Regisseur Dallas Jenkins ist gerade dabei, das Leben Jesu zu verfilmen. Die erste Staffel wurde bereits gedreht. Unter dem Titel „The Chosen“ – übersetzt „Der Erwählte“ – ist die Verfilmung in englischer Sprache online verfügbar. Auch wer des Englischen nicht mächtig ist, versteht leicht, um was es geht.

Die altvertrauten Geschichten wirken erfrischend lebendig. Die biblischen Personen und ihr Umfeld bekommen ein Gesicht. Maria von Magdala, die psychisch krank war, wird geheilt. Petrus, der die ganze Nacht vergeblich gefischt hat, verschlägt es die Sprache, als plötzlich sein Netz vor lauter Fischen zu reißen droht. Der Aussätzige, der eigentlich unberührbar ist, wird von Jesus liebevoll umarmt. Die samaritische Frau kann ihr Glück kaum fassen, als sie unvermutet dem Messias begegnet. Jesus feiert und tanzt fröhlich mit bei der Hochzeit zu Kana. Er lacht und spielt mit den Kindern und lehrt sie beten.

Galiläischer Frühling

Ja, so muss er damals gewesen sein, der „galiläische Frühling“, wie das erste Auftreten Jesu gern bezeichnet wird. Die Probleme der Menschen damals waren nicht viel anders als unsere Probleme heute. Menschen leiden unter körperlichen und seelischen Krankheiten. Sie erleben Enttäuschung und Misstrauen. Sie fühlen sich ausgegrenzt oder abgewertet. Schuld und Versagen bedrücken sie. Aber unstillbar flackert in ihnen auch die Hoffnung, dass irgendwann alles gut wird. Sie sehnen sich nach Gemeinschaft und Glück. In Jesus finden sie eine überwältigende Antwort.

„Diese Serie hat Suchtpotential“, bekannte mir ein Kollege. Wobei ich mir sicher bin: diese Sucht ist ausnahmsweise nicht gefährlich, sondern absolut heilsam. Wenn wir nämlich merken: eigentlich komme auch ich in der Geschichte vor – mit meinen Ängsten und Sorgen, mit meiner Sehnsucht und Hoffnung. Eben ganz großes Kino.

Der Autor