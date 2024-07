Jannis Schneibel galt als Schlüsselspieler beim Aufstieg des THSV Eisenach in die Handball-Bundesliga. Um ihn wollte der Verein den Kader für die nächsten Jahre aufbauen. Jetzt kommt es anders: Der aus Hochdorf-Assenheim stammende Spielmacher hat Thüringen vorerst verlassen.

Während viele seiner Kollegen in diesen Tagen nach der Sommerpause wieder in die Vorbereitung für die Saison 2024/25 einsteigen, arbeitet der 24-Jährige seit Monaten an seinem Comeback: