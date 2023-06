Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Ludwigshafen sind deutlich mehr Menschen überschuldet als im Bundesdurchschnitt. Die Stadt landete im vergangenen Jahr im bundesweiten Vergleich auf Rang 390 und damit auf einem der hintersten Plätze. Die Nachfrage nach Sozialleistungen ist gestiegen.

Dies geht aus der sogenannten Überschuldungsquote hervor, die den Prozentsatz an Menschen bezeichnet, die Kredite nicht zurückzahlen können. In Ludwigshafen liegt diese Quote bei rund 14,5