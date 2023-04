Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Ludwigshafen wachsen derzeit etwa 120 Ginkgo-Bäume, die vor rund zwei Jahrzehnten vom Grünflächenamt in der Gartenstadt angepflanzt wurden – aus einem Grund: wegen ihrer ungewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegen alles, was vielen anderen Straßenbäumen den Garaus macht.

Für den legendären englischen Naturforscher Charles Darwin (1809-1882) war er ein lebendes Fossil – für das moderne Kuratorium „Baum des Jahres“ wurde