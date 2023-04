Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fazli Degirmenci engagiert sich seit vielen Jahren in seiner Heimatstadt Ludwigshafen ehrenamtlich für den interkulturellen Dialog und gegen Gewalt. Jetzt will er eine Amnesty-International-Gruppe gründen. Denn Menschenrechte werden nicht nur in Kriegsgebieten wie der Ukraine missachtet, erklärte der 36-Jährige im Gespräch mit Rainer Peter.

Herr Degirmenci, in einem Interview im vergangenen Dezember sprachen wir über den Tag der Menschenrechte, die alljährliche Veranstaltung des Kulturzentrums Fontäne, dessen Vorsitzender Sie sind. Es ging aber auch um die Gründung einer Amnesty-International-Gruppe. Dazu gab es nun in der vergangenen Woche eine sogenannte Kick-off-Veranstaltung. Was ist dabei herausgekommen?

Erwartungsgemäß