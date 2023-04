Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Klimaexperten rechnen mit häufigeren heftigen Unwettern. In kurzer Zeit fallen dabei gewaltige Regenmengen. Um die Gefahr vor Überflutungen zu reduzieren, gibt es jetzt neue Vorschriften für Bauprojekte. Was dabei zu beachten ist.

Worum geht es?

In Deutschland ist alles geregelt, auch der Umgang mit Regenwasser. Dafür gibt es Richtlinien, die in diesem Jahr geändert worden sind. In dem über 300 Seiten dicken