Wegen des Klimawandels wird städtisches Grün immer wichtiger. Die Stadt hat jetzt Zahlen für ihr Baumpflanzprogramm vorgelegt. Daraus geht hervor, dass in diesem Jahr und in den vergangenen Jahren insgesamt rund 1000 Straßenbäume gepflanzt wurden. Doch allein 2023 mussten 2680 Bäume gefällt werden. Unterm Strich fehlen daher Bäume in der Stadt.

Durch Schädlinge, Trockenheit und andere Faktoren sind viele Stadtbäume geschädigt. Allein 180 Straßenbäume mussten deshalb im vergangenen Jahr gefällt werden. Das Thema hat bereits im Mai die Stadtpolitik beschäftigt. Der Bau- und Grundstücksausschuss des Stadtrats genehmigte 850.000 Euro zur Nachpflanzung. Die Politiker forderten stärkere Anstrengungen bei der Wiederaufforstung. Die Stadtspitze verwies auf hohen bürokratischen Aufwand für Baumnachpflanzungen insbesondere im Straßenbereich. Denn hier müsse jeweils zunächst der Untergrund geprüft werden. Die vielen neuen Vorschriften zu diesem Thema kosten Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) zufolge sehr viel Arbeitszeit. Deswegen wurden laut Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) die finanziellen Möglichkeiten der Stadt beim Pflanzprogramm gar nicht ausgeschöpft.

Nachdem die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bei einem „Hitze-Check“ die hohe Versiegelung in Ludwigshafen kritisiert und angesichts des Klimawandels mehr Grün in der Stadt gefordert hat, hat die Verwaltung neue Zahlen über ihr Baumpflanzprogramm veröffentlicht: Demnach wurden in den vergangenen Jahren insgesamt zirka 780 Straßenbäume in den Stadtteilen Mitte, Süd, Nord, Hemshof (2021), in Rheingönheim, Mundenheim und Maudach (2022) und in den Stadtteilen Oggersheim, Melm, Edigheim, Oppau und Pfingstweide (2023/24) gepflanzt. In diesem Jahr sind die Stadtteile Gartenstadt, Friesenheim und Ruchheim an der Reihe, wo 235 Bäume ersetzt werden sollen. Damit sei dann das Ersatzprogramm für Straßenbäume im Stadtgebiet vervollständigt. Neben diesen Baumpflanzungen würden jährlich zusätzlich 100 bis 150 Bäume in Grünflächen gepflanzt. Hinzu kämen umfangreiche Pflanzungen bei Neubauprojekten und Erschließungsmaßnahmen.

Finanziert werde das städtische Baumpflanzprogramm an Straßen, insbesondere der Ersatz, aus Haushaltsmitteln der Stadt und mit Fördermitteln. Das Programm werde auch im kommenden Jahr fortgesetzt. In welchen Stadtvierteln besonders neue Bäume gebraucht werden, soll das Klimaanpassungskonzept der Stadt aufzeigen, das bis 2025 vorliegen soll.