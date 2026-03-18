Nach Cornwall entführt die Lesung „Die Vögel – Verfilmt von Hitchcock“. Was das Rätselhafte am Roman und Film ist, erzählt Jens Wawrczeck vorm Auftritt in Assenheim.

Woher kommt es, dass Sie sich so intensiv mit Hitchcock befassen?

Als ich zwölf war, sah ich „Bei Anruf Mord“, meinen ersten Hitchcock-Film, und wurde vom Hitchcock-Fieber gepackt. Ich habe damals sofort versucht, mehr über sein Werk zu erfahren, aber das war Mitte der 1970er Jahre schwierig; die Auswahl an Filmliteratur war begrenzt. Im Laufe der Jahre konnte ich dann peu à peu meine Wissenslücken füllen. Nicht zuletzt, weil ich zum Schauspielstudium in New York und in London lebte und es dort einfacher war, an die entsprechenden Bücher zu kommen und auch die unbekannteren seiner Filme zu sehen.

Was macht Ihre Faszination für seine Filme aus?

Je häufiger ich einen Hitchcockfilm sehe, desto mehr Ebenen entdecke ich. Sicher auch, weil sich mein Blick durch Alter und Lebenserfahrung erweitert hat. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass seine Filme leben, und das ist großartig! Einen Hitchcockfilm muss man mehrere Male sehen. Beim ersten Mal fesselt uns die Handlung, erst später entdecken wir, was Hitchcock alles an Feinheiten, an Humor und Abgründigem eingebaut hat.

War es auch die Person oder die Marke Hitchcock, die Sie angesprochen hat?

Hitchcock war zwar ein Meister der Selbstinszenierung, aber vor allem fasziniert es mich, wie unverwechselbar seine Filme sind. Meistens variiert er dieselben Themen: Schuld, Obsession, Identitätsverlust. Oft steht der unschuldig Verfolgte im Mittelpunkt – da kommt er Kafka sehr nah. Und das sind auch die Themen, die mich fesseln. Darüber hinaus begeistert mich natürlich die unglaubliche Expertise, mit der er alle Gewerke zusammengeführt hat, die Filmmusik der wunderbaren Komponisten, mit denen er zusammengearbeitet hat, seine Bildsprache, die Auswahl und Inszenierung seiner Stars. Hitchcocks Filme sind Gesamtkunstwerke. Es gibt unter seinen 53 Filmen gerade mal eine Handvoll, über die ich sagen würde, na ja, die sind nicht wirklich gut. Wenn man bedenkt, dass er von 1925 bis 1976 ununterbrochen gedreht hat und in jedem Jahrzehnt mehrere Meisterwerke auf die Leinwand brachte, dann ist das bewundernswert.

Jens Wawrczeck Foto: Imago Images/Future Images

Was ist Ihr Reiz daran, sich nicht den Hitchcock-Filmen direkt, sondern ihren Vorlagen widmen?

Die wenigsten wissen, dass 42 seiner Filme auf literarischen Vorlagen basieren. Mich interessiert, was Hitchcock inspiriert hat. Was hat er bei der Lektüre dieser Romane, Erzählungen oder Theaterstücke empfunden, was hat ihn gereizt, was hat ihn getriggert? Viele dieser Vorlagen sind zu Unrecht in Vergessenheit geraten, obwohl sie ungemein fesselnd geschrieben sind. Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diese Werke wieder hör- und sichtbar zu machen. Und für mich als Hörbuchinterpret ist es die perfekte Gelegenheit, zwei meiner Leidenschaften zu kombinieren: spannende Literatur und die Filme von Hitchcock. Mir verschafft es die größte Befriedigung, wenn ich durch meine Arbeit, Appetit auf Hitchcocks Werk machen kann.

Haben die Buchvorlagen schon die Qualitäten, die die Filme auszeichnen?

Das ist unterschiedlich. Es gibt einige wenige Romane, die Hitchcock sehr werkgetreu verfilmt hat. „Das Fenster zum Hof“ von Cornell Woolrich oder „Immer Ärger mit Harry“ von Jack Trevor Story. Aber die meisten seiner Verfilmungen nehmen irgendwann eine Abzweigung, die so in der Vorlage nicht drin ist. Und gerade das finde ich interessant – und weder schlechter noch besser. Buch und Film sprechen unterschiedliche Sprachen und das ist gut so. Auf keinen Fall würde ich einen dieser Originalromane als Hörbuch einlesen oder auf die Bühne bringen, wenn ich nicht von seiner literarischen Qualität überzeugt wäre. Diejenigen, die vielleicht befürchten, bei unseren Abenden ständig an Hitchcocks ikonische Filmbilder denken zu müssen, darf ich beruhigen. Das ist nicht so. Beim Hören der Originalgeschichte entstehen ganz eigene Bilder. Da wird das oft zitierte Kopfkino angeworfen. Man begibt sich noch einmal auf eine ganz andere Reise.

Alfred Hitchcock (rechts) hat die Handlung vom regnerischen Cornwall ins sonnige Kalifornien verlegt mit den Darstellern Suzanne Pleshette und Rod Taylor. Foto: IMAGO/Cinema Publishers Collection/The Legacy Collection

Nach Assenheim kommen Sie mit „Die Vögel“. Was zeichnet denn diese Vorlage aus?

Daphne du Maurier war eine hervorragende Autorin und Meisterin des leisen Schreckens. Ihre Erzählung „Die Vögel“ ist kurz und intensiv. Ich musste sie für die Bühne kaum bearbeiten. Anders als bei Hitchcock geht es bei ihr schon ab Seite zwei ans Eingemachte. Bei du Maurier spielt die komplette Handlung in einem trostlosen, regnerischen Cornwall, im Mittelpunkt steht ein einfaches Farmer-Ehepaar. Hitchcock hat das alles ins sonnige Kalifornien verlegt und den Film mit Tippi Hedren und Rod Taylor besetzt. Die Erzählung ist klaustrophobisch und beklemmend. Auf der Bühne wird diese Atmosphäre durch das Instrument Theremin gesteigert. Das Publikum ist immer wieder fasziniert, dass die Klänge dieses Instrumentes nicht durch Berührung, sondern durch Schwingungen ausgelöst werden. Jan Peter Pflug macht das fantastisch. Auch im Film hört man übrigens nur elektronische Musik, was Anfang der 1960er Jahre absolut revolutionär war. Die Erzählung und der Film werfen dieselbe Frage auf: Warum greifen die Vögel die Menschen an? Ist das eine Art Gottesurteil? Symbolisieren die Attacken die unterdrückte Spannung zwischen den einzelnen Personen? Wird hier ein ökologisches Problem angesprochen oder ist das Ganze eine Allegorie auf den Angriff der Deutschen auf die Britischen Inseln im Zweiten Weltkrieg? Immerhin erschien die Erzählung bereits Anfang der 1950er Jahre. Hitchcock musste fast zehn Jahre warten, bis er sie verfilmen konnte. Natürlich auch, weil die technischen Möglichkeiten für so ein Sujet zu der Zeit noch nicht gegeben waren. Heute würde man sich an den Computer setzen und Special Effects bemühen, Hitchcock musste Anfang der 1960er Jahre mit Vogeltrainern arbeiten. Diese Erzählung damals zu verfilmen, war eine unglaubliche Leistung.

Werden Sie auch singen?

Ja, aber nicht während der Lesung, sondern danach, als Zugabe. Wir bringen am Ende meiner „Hitch und ich“-Abende meistens einen Song aus einem Hitchcock-Film. Im Fall von „Die Vögel“ war das nicht möglich. Ich verrate jetzt nicht, was wir für den Abend vorbereitet haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Publikum nach gut zwei Stunden Gänsehaut überrascht sein wird. Nur so viel: Der Song wurde im selben Jahr komponiert, als der Hitchcockfilm in die Kinos kam.

Termin

„Jens Wawrczeck liest Die Vögel. Verfilmt von Alfred Hitchcock!“ am Mittwoch, 25. März, 19 Uhr, Historisches Rathaus Assenheim. Karten für 15 Euro: VG-Verwaltung Dannstadt-Schauernheim.

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