Die Macher: Denkmal, Legende, Vorbild, Urgestein. Begriffe, die alle auf Gerald Mayer zutreffen. Der 67-Jährige opfert einen Großteil seiner Freizeit für seinen Verein, die DJK Blau-Weiß Oppau. Im Klub deckt der hilfsbereite Rentner ehrenamtlich unzählige Aufgaben ab. Als Fußballtorhüter sind ihm einst zwei Feldtore gelungen. Und er spielte mal nur mit einem Schuh.

Wenn man sich bei Menschen erkundigt, die Gerald Mayer gut kennen, dann bekommt man nur lobende Worte, wahre Elogen, zu hören. Das „Mädchen-für-alles“ genießt bei der DJK Blau-Weiß Oppau Kultstatus. Das liegt an seiner Hilfsbereitschaft, seinem Fleiß, seinem Charakter – und seiner Selbstlosigkeit. Wohl kaum ein anderer Sportler ist bei seinem Verein derart anerkannt wie der unglaublich beliebte Gerald Mayer bei der 515 Mitglieder starken DJK BW Oppau.

Der 67 Jahre alte Mayer hat bei den Oppauern nicht nur alle drei angebotenen Sportarten – Fußball, Sportschießen und Tennis – erfolgreich ausgeübt, er bringt sich auch seit vielen Jahrzehnten ehrenamtlich bei der DJK ein. Aktuell betreut der stellvertretende Vorsitzende und Abteilungsleiter der Sportschützen das gesamte Vereinsgebäude. Er kümmert sich um die runden Geburtstage von Mitgliedern und organisiert die Verteilung der Vereinszeitschrift. „Gerald ist die Seele des Clubs und sich für keine Arbeit zu schade. Ein Nein kennt er nicht. Er ist stets loyal und vereinstreu“, lobt DJK-Chef Ioannis Chorosis. Mayer sei entgegenkommend, freundlich, geduldig und kompetent. Das Ehrenmitglied wurde mehrfach ausgezeichnet, und für seinen 1000. Einsatz bekam der Fußballtorwart ein Trikot mit eben jener Nummer 1000.

Kennt Klub länger als Ehefrau

„Ich bin als Jugendlicher zum Club gekommen, hier groß geworden und hänge sehr am Verein“, sagt Mayer. Der gelernte Kunststoffschlosser renoviert die Umkleidekabinen der Fußballer und hat auch schon mal die Hebeanlage ausgetauscht. Dazu übernimmt er die Wartung der Rohrleitungen. „Lediglich von elektrischen Sachen lasse ich die Finge weg“, betont der handwerklich begabte Rentner. Er wohnt nur 1200 Meter vom Sportplatz entfernt. Bei schönem Wetter kommt Mayer fast täglich mit dem Fahrrad und füllt bei den Blau-Weißen quasi den Job des Hausmeisters aus. Mit einem Augenzwinkern erzählt der Unermüdliche, dass er seiner Frau Ruth schon gesagt habe, dass er die DJK länger kenne als sie und der Verein deshalb eine gewisse Priorität genieße. Wie gut, dass die Gattin ihren Gerald in aus auswendig kennt und Spaß versteht.

Ruth Mayer war ausschlaggebend dafür, dass ihr Ehemann neben all der Arbeit auch noch das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bekleidet. „Vor einigen Jahren hatten wir Vorstandswahlen, doch keiner war bereit, als stellvertretender Vorsitzender zu fungieren“, erzählt Mayer. Auf der Heimfahrt vom Clubhaus habe ihn seine bessere Hälfte gefragt, warum er sich nicht gemeldet habe. Stille im Auto, der Tausendsassa schien nachzudenken. Zu Hause angekommen führte ihn sein erster Weg zum Telefon. Er rief an und benötigte nur einen Satz, um für Klarheit zu sorgen: „Ich mach’s, ich übernehme den Posten.“ Ein Mann, ein Wort, und typisch für Gerald Mayer.

Der Ruheständler hat für seinen Verein Tennis gespielt und den Nachwuchs trainiert. Er hat sein Herz für das Sportschießen entdeckt, war 2014 Kreisschützenkönig mit dem Luftgewehr, gewann viele Preise, fungiert als Jugendtrainer und ist einer von zwei Abteilungsleitern. Am bekanntesten ist der Sportler aber als Fußballer geworden, genauer gesagt, als nahezu ewiger Torwart der Blau-Weißen. „Fußball ist meine Leidenschaft. Rund 1250 Begegnungen in der Ersten und Zweiten Mannschaft habe ich bestritten, mit 55 noch einmal ausgeholfen“, berichtet Mayer. Dieses Helfen ist ein Wesenszug von ihm. Als Jugendlicher sprang er bei einem Turnier in Eppstein in der ersten Garnitur ein. Mit Erfolg, wie er sich erinnert: „Wir haben das Turnier gewonnen und nur ein Gegentor bekommen.“

Zigaretten und Alkohol tabu

Jürgen Schmitt, eine andere Legende der Oppauer, der auf über 1100 Einsätze für seinen Klub kommt, beschreibt Mayer wie folgt: „Unglaublich, was er für den Verein leistet. Er ist immer da, immer am Schaffen.“ Einen besseren Menschen als den 67 Jahre alten ehemaligen Torhüter habe er nie kennengelernt. Schon als kleiner Junge habe er hinter dem Kasten Mayers gestanden. „Gerald wird nie böse, es sei denn er verschuldet einen Gegentreffer“, hat Schmitt festgestellt. Doch Torwartfehler waren selten bei Mayer, der in seiner Glanzzeit, als die Blau-Weißen zu Beginn der 1990er Jahren in der Bezirksliga spielten, hätte wechseln können. Der SV Südwest sei interessiert gewesen, doch Aufstiegsheld Mayer blieb. „Es gab aber kaum Anfragen, weil alle wussten, dass ich BWO nicht verlassen würde“, ergänzt der Schlussmann, der immer noch eine sportlich-schlanke Figur hat.

Kein Alkohol, keine Zigaretten – Gerald Mayer lebte diszipliniert wie ein Leistungssportler und war immer ein Vorbild. Dabei war er keineswegs überehrgeizig. „Er hat auch mal jüngeren Torhütern den Vortritt gelassen und in der Reserve gespielt. Gerald ist ein Sportsmann durch und durch“, verdeutlicht Schmitt. Er war ein Torwart der besonderen Art, dem es nichts ausgemacht hat, in der Zweiten Mannschaft im Feld zu spielen und hinterher den Kasten der „Ersten“ zu hüten – 180 Minuten Blau-Weiß nonstop sozusagen.

Dass er kicken konnte, bewies er mit zwei Toren, die ihm als Torhüter gelangen. „Einmal fand ein Abschlag den Weg ins Netz, weil unser Stürmer den gegnerischen Torwart irritiert hat, und beim zweiten Mal habe ich in Neustadt nach einem Solo und folgendem Doppelpass getroffen“, blickt Mayer auf Sternstunden seiner Laufbahn zurück. Solche Ausflüge waren keine Seltenheit. Ein weiterer Höhepunkt war ein Derby beim BSC, das die Blau-Weißen dank ihres überragenden Torhüters 2:1 gewannen. Dabei spielte der mit einem Fußballschuh, bei dem sich die Sohle gelöst hatte. Ein anderer ein Freundschaftsspiel gegen den FCK.

Vor wenigen Jahren kümmerte sich der stets bescheiden auftretende Mayer um 15 Flüchtlinge, die überwiegende aus Syrien kamen. „Zweimal in der Woche haben wir trainiert und hatten trotz der Sprachbarrieren viel Spaß miteinander“, schildert der Oppauer die Begegnungen mit den Männern aus dem Nahen Osten. Beim Torschusstraining stand er selbstredend zwischen den Pfosten.