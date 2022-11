Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Tierheim Laura Truzzolino (28) getroffen. Die Veranstaltungskauffrau lebt in Maudach. Sie geht ehrenamtlich mit Tierheim-Hunden Gassi.

Kann ich etwas näher kommen?

Besser nicht. Sally mag es nicht so gerne, wenn man ihr zu nah kommt.

Wie wird man denn zur Gassi-Geherin?

Das beginnt mit dem großen Wunsch, einen Hund zu adoptieren, aber nicht die nötige Zeit für so ein Tier zu haben. Da ist Gassigehen zumindest eine gute Alternative.

Wie lange machen Sie das schon?

Mittlerweile sind das etwas mehr als drei Jahre. Mein Lebensgefährte und ich haben damit kurz vor Corona angefangen. Mittlerweile haben wir auch unseren eigenen Hund. Einen weißen Husky mit bernsteinbraunen Augen und daher kein typischer Husky. Der Ofen ist sein bester Freund.

Ist Sally ein Mischling?

Bei ihr steckt auf jeden Fall auch Labrador mit drin. Sie müsste jetzt sechs Jahre alt sein und kam zu Beginn von Corona ins Tierheim, weil es wohl schon einige Beißvorfälle mit ihr gab. Deshalb muss sie auch einen Maulkorb tragen. Sie neigt dazu, sich Dinge zu schnappen und gibt sie dann auch nicht mehr her.

Hat ein Gassigeher seine festen Hunde?

Das gibt es auch. Ich selbst habe allerdings keine festen Hunde, weil ich auch nicht so häufig hier bin. Ich arbeite im Congresszentrum Rosengarten in Mannheim, allerdings viel aus dem Homeoffice heraus und mein Partner arbeitet Schicht. So können wir das mit dem Gassigehen verbinden.

Bekommt man vorher eine Schulung oder genügt reine Tierliebe, bevor man hier einen Hund an die Leine bekommt?

Ich selbst musste noch keine Schulung machen, aber soweit mir bekannt ist, ist das in Planung. Es macht ja auch Sinn, dass man ein bisschen beigebracht bekommt, wie die Tiere reagieren und auf was man selbst achten muss. Es kann nicht jeder mit jedem Hund umgehen.

Wie lange dauert so eine Gassi-Runde?

Das hängt vom Hund ab. Gerade die älteren Hunde sollen maximal eine Viertelstunde laufen. Das bekommt man vorher auch mitgeteilt. Bei den anderen Hunden kann man so viel laufen, wie man Lust hat. Ich kenne mich mittlerweile hier rund um die Blies hervorragend aus.

Wie sieht es aktuell im Tierheim aus? Gibt es viele Hunde zur Adoption?

Genügend Hunde sind auf alle Fälle da! Allerdings glaube ich, dass im Moment leider viele hier sind, die wenig Chancen auf eine Adoption zu haben. Das ist halt auch eine Frage der Größe. Es gibt da einen superlieben Hund, aber der ist so groß, dass man erst einmal jemanden finden muss, der damit auch umgehen kann.