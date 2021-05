LUDWIGSHAFEN. Eigentlich hätte Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen am Samstag gegen Röchling Völklingen gespielt und sich mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen können. Doch die Corona-bedingte Saisonunterbrechung machte dem FCA einen Strich durch die Rechnung. Das trifft vor allem einen Spieler.

Die Rede ist von Innenverteidiger Felix Jung, der nach schwierigem Saisonstart zuletzt Fuß gefasst und sich in die Mannschaft gespielt hat. „Felix hat in Mechtersheim ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobt Trainer Ralf Gimmy den Mann mit der Nummer 4. Der Coach ließ durchblicken, dass Jung auch gegen Völklingen erste Wahl gewesen wäre. Das war am Anfang nicht so, als der Abwehrspieler sich hinten anstellen musste und die Bank drückte. In den ersten sechs Partien kam er nur daheim gegen Dudenhofen zum Einsatz, als Daniel Evrard eine Sperre verbüßte. Zuletzt stand Jung inklusive des Pokalspiels in Bingen viermal in Folge in der Startformation.

In der vergangenen Runde war der Innenverteidiger Stammspieler, fehlte bis Weihnachten nur in drei von 19 Begegnungen, davon einmal, weil er eine Rote Karte gesehen hatte. „Das Gesicht des Kaders hat sich vor dieser Spielzeit erheblich verändert, wir haben einen neuen Trainer, der einen anderen Ansatz hat. Klar, dass da die Karten neu gemischt werden“, erklärt Jung. Zudem habe sich gerade in der Innenverteidigung der Konkurrenzkampf verschärft. „Ich habe nie den Spaß verloren, mich im Training immer reingehängt und auf meine Chance gewartet. Es gibt bei Jedem solche Phasen, in denen man auch mal nicht spielt“, betont Jung.

Mit 17 spielte Jung beim SV Ruchheim in der Bezirksliga

„Als ich kam, kannte ich Felix nicht. Er ist sehr fleißig, lernwillig und ehrgeizig. Einer, der Vorgaben umsetzen will“, erklärt Gimmy. Jungs Passspiel habe sich verbessert, und die Ausrichtung mit drei Innenverteidigern komme ihm zugute. „Am liebsten agiere ich in einer Dreierkette auf der zentralen Position. Da spielt mir unser System in die Karten. Aber ich finde mich auch in einer Viererkette zurecht“, sagt der Rechtsfuß, der seine Stärken im Zweikampf und Defensivkopfball hat, selbstbewusst.

In der Offensive hakt es noch, ein Oberligator ist ihm bislang noch nicht gelungen. „Das steht bei mir auf der Liste“, sagt Jung und lacht. In der vergangenen Runde hat er eins erzielt, aber es wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben, berichtet der Abwehrspieler. Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung klingen immer noch durch. Beim SV Ruchheim, bei dem er mit 17 Jahren den Sprung ins Team schaffte, gelangen ihm in 76 Bezirksligaspielen vier Treffer.

Felix Jung, der ein ruhiger und angenehmer Zeitgenosse ist, arbeitet in einem Betrieb, der Sensoren unter anderem für die Automobilindustrie fertigt und studiert parallel an der Dualen Hochschule in Mannheim. Zur Unterbrechung der Saison hat er eine klare Meinung: „Jeder von uns liebt den Fußball, aber es gibt Dinge, die sind größer. Wir müssen die Pandemie überstehen, dann freuen wir uns, wenn es wieder weitergeht“, betont Jung. Vor ein paar Tagen habe der FCA letztmals trainiert, ohne Zweikämpfe und unter Einhaltung der Abstandsregelung. „Wir haben einen Trainingsplan bekommen und melden die Ergebnisse über eine App an den Trainer“, informiert Jung. Klar, dass er das Pensum einhält. Denn, wenn wieder gespielt wird, soll der erarbeitete Stammplatz nicht verloren gehen.