Vor einem richtungsweisenden Spiel steht Fußball-Verbandsligist Phönix Schifferstadt. Das Schlusslicht der Gruppe 2 gastiert am Sonntag, 14.30 Uhr, beim Tabellenvorletzten SV Rülzheim. Da geht es um wichtige Punkte, weil diese Zähler in die Abstiegsrunde mitgenommen werden.

Wie man die Südpfälzer schlägt, das wissen die Schifferstadter nur zu gut, denn ihren bislang einzigen Saisonsieg feierte das Team in der Vorrunde mit 1:0 gegen Rülzheim. Die Frage, warum es nicht mehr sind, beantwortet ein Blick auf die Tabelle. Magere zwei Tore hat Phönix bislang erzielt. Der zweite Treffer fiel am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Niederlage gegen Topteam Basara Mainz.

Verantwortlich für dieses seltene Glücksgefühl war Simon Radoy mit einem Kopfballtor. Kaum ein anderer verkörpert den Verein so wie der 22-jährige Defensivallrounder. „Seit 18 Jahren spiele ich für Phönix und war nie woanders“, sagt Radoy. Etwas Stolz schwingt in der Stimme mit. Unausgesprochen bleibt, dass einer wie er wohl kaum wechseln wird. Obwohl er erst 22 Jahre alt ist, debütierte er bereits am 24. März 2018 gegen Herxheim, als ihn der damalige Phönix-Trainer Ediz Sari vom Anpfiff weg auflaufen ließ. „Da war ich noch A-Jugendlicher“, erinnert sich Radoy.

Schwerer Motorradunfall

Der in Schifferstadt aufgewachsene Student ist eigentlich Abwehrspieler. „Simon ist gelernter Innenverteidiger. Weil wir aber auf dieser Position ein Überangebot haben, spielt er im defensiven Mittelfeld“, erklärt Trainer Peter Libowsky. Dass Radoy überhaupt noch Fußball spielt, ist einem äußerst glücklichen Umstand geschuldet. „Ich hatte einen schweren Motorradunfall. Bei Tempo 70 wurde mir die Vorfahrt genommen“, sagt Radoy. Er habe diverse Brüche, darunter ein Beckenbruch, erlitten und lange im Krankenhaus gelegen. Direkt nach dem Zusammenstoß habe er keine Schmerzen verspürt. „Da hat es einen Adrenalinausstoß gegeben. Später habe ich starke Medikamente bekommen. Die Ärzte haben gesagt, ich hätte großes Glück gehabt“, blickt Radoy zurück. 18 Monate habe er danach kein Fußball mehr gespielt.

Der Defensivspieler, der an der Fachhochschule Worms im fünften Semester Außenwirtschaft studiert, ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung. „Simon hat großes Potenzial, das er aber noch konsequenter abrufen muss. Er ist ein lockerer Typ, aber beim Trainingsbesuch etwas zu nachlässig“, sagt Libowsky. Wer einen solchen Unfall überstanden hat, sieht die Welt vielleicht mit anderen Augen. Eine Portion Lockerheit kann da vermutlich nicht schaden.