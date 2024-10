Bandoneon-Musik erklingt im Kirchenschiff. Wo sonst am Sonntag beim Gottesdienst die Stühle in geordneten Reihen auf den Altar ausgerichtet stehen, tanzt man Tango. In der Ludwigshafener Friedenskirche in Friesenheim fand vor Kurzem die dritte Tango-Andacht statt.

Es ist ein ungewöhnliches Format, mit dem Pfarrerin Cornelia Zeißig vor allem jene Menschen motiviert, in die Kirche zu kommen, die Gotteshäuser oft nur