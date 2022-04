Ich freue mich aufs Osterfest, weil wir Kinder nach Lust und Laune Ostereier bemalen dürfen. Die werden dann in unserem Biberbau aufgehängt. Meine Großeltern finden das auch hübsch, sagen aber auch, dass man in Maudach noch viel mehr Ostereier bestaunen kann.

„In Maudach gibt es eine schöne Tradition: Dort wird ein Brunnen zu Ostern mit Zweigen und bunt bemalten Ostereiern geschmückt“, erzählt Oma Nagute. Der heutige Stadtteil von Ludwigshafen war früher ein Dorf. Und dort wurde Torf gestochen – das sind Rückstände von Pflanzen, die sich in einem Moor zersetzt haben. In getrocknetem Zustand diente Torf früher als Brennstoff zum Heizen. Die Leute, die früher den Torf abgebaut haben, wurden auch Torfstecher genannt. An sie erinnert in Maudach der Torfstecherbrunnen, der einen Mann mit Spaten zeigt, den er gerade in den Boden sticht.

Die Maudacher machen zu Ostern aus dem Brunnen einen Osterbrunnen. Dafür wurden schon vor zwei Jahren von Dutzenden Kindern viele Ostereier bemalt, die den Brunnen schmücken sollten. Damals stand das 1250-Jahre-Jubiläum von Maudach an. Doch dann kam Corona – und die Aktion fiel wie so viele andere Dinge ins Wasser. Ein Jahr später konnten die Maudacher den Brunnen jedoch schmücken – und das machen sie jetzt auch wieder, weil die Leute sich so über den geschmückten Brunnen gefreut hatten.

Viele Helfer

Bemalt haben die Eier die Kinder aus den Kindergärten und der Grundschule. Und die Vereine des Orts schmücken den Brunnen mit Grün. Jetzt ist alles fertig. Mitgemacht haben der Kleingartenbauverein „Kinkel“ , die Kitas Maudach, „St. Michael“, „Kibitop“, die Alfred-Delp-Grundschule sowie die Helfern Petra und Michael Wiesner und Monika Kupper.

„Und warum schmückt man einen Brunnen zu Ostern?“, habe ich gefragt. Meine Oma meinte, dass der Brauch aus Franken stammt. Eine Erklärung sei, dass dort wegen Wassermangels Brunnen besonders wichtig gewesen seien und man damit seine Dankbarkeit für das kostbare Nass zeigen wollte. Das Grün stehe für den Frühling. „Und Wasser bedeutet Leben – auch für uns Biber“, sagt Oma Nagute und zeigt auf den Speyerbach.