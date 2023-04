Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in der letzten Sitzung des Jahres war das Müllproblem am Dienstagabend wieder Thema im Ortsbeirat der Nördlichen Innenstadt. In einem Antrag an die Stadtverwaltung hatte Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) gefordert, dass an jeder Sitzbank im Stadtteil ein Abfallbehälter installiert werden soll.

Wie es in der Antwort der Stadt heißt, stünden bereits etwa 40 solcher Abfallbehälter zur Verfügung. Der entscheidende Punkt sei, dass alle neuen Behälter auch regelmäßig