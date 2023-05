Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Advent – wir öffnen an jedem Erscheinungstag ein Türchen und geben Ihnen Einblicke in unsere Gefühlswelt. Wie haben wir das Corona-Jahr 2020 erlebt, was wünschen wir uns für 2021? Um diese Fragen wird es in der Adventszeit gehen – mal nachdenklich, mal heiter.

Erst Frank weg, dann die Freiheit. Das habe ich gedacht, als zu der Trauer um meinen verstorbenen Mann auch noch die Seuche Einzug in diese Welt hielt. Freiheit. Was ist das eigentlich?