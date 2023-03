Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während ein Teil der Handball-Drittligisten mitten in der Qualifikation um den Liga-Pokal oder gar in den Aufstiegsspielen zur Zweiten Bundesliga im Einsatz ist, wird der TV Hochdorf am Wochenende die Saison 2020/21 endgültig beenden. Vorher aber steht noch ein Klassiker bevor.

Es war ein Hin und Her. Da wurde zunächst vorzeitig die Saison unterbrochen, dann herrschte lange Zeit Ungewissheit, wie es weitergeht und schließlich wurde über die Frage diskutiert, in