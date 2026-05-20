Blau-Weiß Oppau hat einmal mehr den Aufstiegszug in der B-Klasse Süd verpasst. Trainer Stephan Krön kennt die Gründe, hat aber auch viel Positives in dieser Saison gesehen.

Es hätte noch einmal spannend werden können, doch der MSV Ludwigshafen setzte sich bei Verfolger DJK Blau-Weiß Oppau mit 2:0 durch und schnürte die Vizemeisterschaft in der B-Klasse Rhein-Pfalz Süd sowie die Teilnahme an den Aufstiegsspielen fest. Für die Oppauer bleibt Rang drei, womit die gute Entwicklung der Blau-Weißen unterstrichen wird. In den vergangenen vier Jahren wurde Oppau zweimal Vierter und zweimal Dritter – das ist aller Ehren wert. „Auch wenn wir unser Potenzial nicht vollends ausgeschöpft haben, war es doch eine sehr ordentliche Runde, mit der wir zufrieden sein können“, sagt Trainer Stephan Krön nach seiner ersten Saison auf dem Gelände an der Ludwig-Wolker-Straße.

Die Partie gegen den MSV sei ein Spiegelbild der abgelaufenen Spielzeit gewesen. „Wir haben es dem Gegner schwer gemacht, das entscheidende Tor fiel erst spät in der Nachspielzeit. Aber wir haben auch gesehen, woran es hakt“, analysiert Krön. Der letzte Pass sei zu oft nicht angekommen, zudem hapere es daran, vor dem gegnerischen Tor die richtige Entscheidung zu treffen. Die Blau-Weißen hätten in der Begegnung mit dem MSV auch zu wenig mit ihrer zeitweisen Überzahl anzufangen gewusst. Teilweise waren sogar zwei Oppauer mehr auf dem Platz. „Beim Abschlussspiel im Training war die Intensität hoch, sodass ich schon ein gutes Gefühl hatte“, blickt der Coach zurück.

Zu viel Hektik im Spiel

Generell gelte, dass die Blau-Weißen entweder zu früh abschlössen, oder zu lange mit dem finalen Torschuss zögerten. „Unter dem Strich brauchen wir zu viele Möglichkeiten, obwohl wir im Training sehr häufig und regelmäßig das Augenmerk auf den Torabschluss legen“, berichtet der 38 Jahre alte Krön. Seine Bestandsaufnahme verwundert etwas, wenn man auf das Torverhältnis schaut. 96 Treffer in 23 Partien stehen zu Buche, mehr als vier pro Spiel. „Ja, das klingt gut, aber wir hätten rund 150 Tore machen müssen, und da zähle ich nur die klaren Chancen mit“, verdeutlicht der Übungsleiter, den Ex-Trainer Jürgen Schmitt und Spielleiter Norbert Braun unterstützen.

Außerdem gelte es, eine gewisse Grundhektik in Ballbesitz einzudämmen und das gegenseitige Coachen auf dem Spielfeld zu verbessern. „Ich versuche, meine Ruhe auf die Mannschaft zu projizieren“, erläutert der Trainer. Entscheidend dafür, dass es nicht zum zweiten Tabellenplatz gereicht hat, ist die Bilanz gegen die Topteams SV Pfingstweide und MSV. Von zwölf möglichen Punkten holte BWO nur einen und erzielte in diesen vier Begegnungen lediglich vier Tore, was Kröns Worte bestätigt. Die 1:2-Niederlage beim Meister vor ein paar Wochen kam allerdings höchst unglücklich zustande: Der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit.

Großes Engagement

Die Stärken der Oppauer beschreibt der Coach so: „Wir sind athletisch, laufstark, haben ein hohes Fitnesslevel, gute Zweikämpfer, aber auch individuelle Klasse.“ Seine ersten Ansprechpartner sind die Führungsspieler Simon Schmitt und Marvin Geis, wobei Geis erwägt, wegen latenter Knieprobleme die Schuhe an den Nagel zu hängen. „Ich habe die Hoffnung, dass er weitermacht. Wir brauchen Marvin“, betont Krön. Das größte Plus der DJK ist der Zusammenhalt und die Gemeinschaft. In Oppau wird das Vereinsleben noch so praktiziert, wie es vor 20 oder 30 Jahren üblich war, heute aber nur selten noch anzutreffen ist. Quasi Fußball in der ursprünglichen Form.

Krön nennt einige von vielen Beispielen: „Wenn es am Gelände irgendetwas zu arbeiten oder aufzubauen gibt und man fragt nach, wer helfen kann, stehen zum vereinbarten Zeitpunkt 20 Leute bereit.“ Und wenn sonntags die Eintrittsgelder zu kassieren sind, macht dies die erste Garnitur beim Spiel der Reserve und umgekehrt. Nach jeder Partie gibt es ein gemeinsames Essen von Mannschaft, Trainer und Funktionären. „Und es gibt kein Training nach dem nicht mindestens ein Kasten Bier geleert wird“, ergänzt der Trainer. Klingt so ein bisschen nach dem Herberger-Spruch „Elf Freude müsst ihr sein“, nur dass es in Oppau bei zwei Teams wesentlich mehr als elf Gleichgesinnte sind.

Und so wundert es auch nicht, dass die Mannschaft komplett zusammenbleibt – auch Torjäger Gianluca Anfuso, der nach Kröns Aussage, die außergewöhnliche Atmosphäre in Verein und Mannschaft schätzt. „Bei neuen Spielern muss es zwingend passen. Wir sind ein sehr familiärer Verein“, verdeutlicht der Polizeibeamte Krön, der aber nicht mehr im Streifendienst tätig ist, sondern in einer Führungsgruppe im Polizeipräsidium Mannheim arbeitet. Blau-Weiß Oppau ist der sympathische Gegenentwurf zu Klubs, deren Spieler zuerst danach fragen, was denn finanziell für sie herausspringe.